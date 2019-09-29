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توك شو

"التموين" تعلن عن خبر سار للمواطنين.. فيديو

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 07:15 م
التموين
التموين
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البهي عمرو
افتتح وزير التموين والتجارة الداخلية، عددا من مراكز الخدمة بالقاهرة والقليوبية للتيسير على المواطنين، فى الحصول على الخدمات التموينية.

وأضاف وزير التموين خلال لقاء على قناة تن، أن كل الخدمات فى الفترة المقبلة ستكون عن طريق الحاسب الآلى، مؤكدًا أن الفترة المقبلة ستشهد تطورات كثيرة.

وأشار الوزير إلى أن المواطن فى المرحلة المقبلة يستطيع تنفيذ الخدمات التي يرغب فى تنفيذها عن طريق الموبايل.

وتابع أن تلك الخدمات تعود على المواطن بالنفع لتقليل المجهود والوقت.
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