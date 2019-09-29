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برلمان

اللجنة المركزية للاقتصاد والاستثمار بحزب الحرية المصري تكشف خطة الفترة المقبلة

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 09:01 م
حزب الحرية المصرى
حزب الحرية المصرى
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ماجدة بدوى
عقدت اللجنة المركزية للاقتصاد والاستثمار بحزب الحرية المصري أولي جلساتها، برئاسة الدكتورة حنان وجدي، وبحضور الامين العام للحزب احمد مهنى، والامين العام المساعد الدكتور احمد بيومي. جاء ذلك لاعتماد التشكيل الخاص للامانة واللجان الفرعية المنبثقة منها والعمل على الخطوط العريضة لخطة عمل الامانة.

أوضحت الدكتورة حنان وجدى، ان جميع اعضاء الامانة يعملون بخطة عمل واضحة وفكر واضح من خلال الاطار الحزبي، وشرحت الخطة المستهدف تنفيذها فى الفترة القادمة والتي جاءت محاورها على النحو التالي:

مرحلة طويلة المدى: حيث تستهدف المجموعة العمل على المشروعات القومية المؤثرة فى الدوله مثل:

- مقترح اعادة هيكلة قطاع الاعمال العام وتوابعه وتأثير اعادة الهيكله على الدوله فيما بعد.

- مقترح لزيادة الرقابة على الاسواق فى المرحلة القادمة.

- مقترح للمشروعات الانتاجيه التى قد تحتاجها الدولة فى المرحلة القادمه – والتى تؤثر ايجابيا على اقتصاد الدوله بشكل عام – والتى قد تزيد من حجم التصدير وتقلل من حجم الاستيراد.

- مقترح لتحويل الهيئات الرقابيه الى كيانات مربحة للدولة.

- مقترح للعمل على ملف التمويل متناهى الصغر.

- ملف السياحه ومقترح لتسويق السياحة فى الفترة القادمة – وخاصة أنها من اهم مصادر الدولة فى العملة الصعبة.

مرحلة قصيرة المدى: حيث تستهدف المجموعة العمل على تحليل القرارات الفورية التى تتخذها الدوله بشكل مفاجئ مثل:

- القرارات المصرفية الخاصة بـأسعار الفائده.
- القرارات الوزاريه المختلفه.
-جميع القرارات الفورية التى تصدر بشكل يومى ومفاجئ – سوف تعمل الامانه الاقتصاديه العمل عليها من جميع افراد المجموعه لتحليلها وتقديم وجهة نظر الامانة بالحزب عنها.
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