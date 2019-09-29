مصرع وإصابة صيادين مصريين في الكويت بعد اصطدام مركبيهما.. تفاصيل

قالت صحيفة "الراي" الكويتية، اليوم الأحد، إن صيادا مصريا يعيش في الكويت لقى مصرعه إثر حادث تصادم بين مركبين في البحر.



وقالت الصحيفة: "أبلغ مواطن مخفر في العاصمة عن وفاة صياد أسماك يعمل تحت كفالته؛ خلال وجوده صباح اليوم فى البحر لصيد الأسماك".



وتابعت: "اصطدم مركبه بمركب آخر يقوده صياد مصري أيضا ما أدى إلى وفاته وإصابة صياد المركب الآخر".



