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أخبار العالم

مصرع وإصابة صيادين مصريين في الكويت بعد اصطدام مركبيهما.. تفاصيل

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 07:20 م
صدى البلد
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أحمد قاسم
قالت صحيفة "الراي" الكويتية، اليوم الأحد، إن صيادا مصريا يعيش في الكويت لقى مصرعه إثر حادث تصادم بين مركبين في البحر.

وقالت الصحيفة: "أبلغ مواطن مخفر في العاصمة عن وفاة صياد أسماك يعمل تحت كفالته؛ خلال وجوده صباح اليوم فى البحر لصيد الأسماك".

وتابعت: "اصطدم مركبه بمركب آخر يقوده صياد مصري أيضا ما أدى إلى وفاته وإصابة صياد المركب الآخر".

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