لو بتدخل الحمام كتير ليلا.. تعرف على السبب

مع التقدم في العمر يصبح الاستيقاظ في نصف الليل والذهاب إلى دورات المياه فرض عين على الرجال والسيدات، ليصاب الأشخاص بالأرق من هذا المشوار المسائي الذي يتكرر أكثر من مرة في ساعات النوم، ولكن هذا الفعل يحدث لعدة أسباب.





فقد يذهب الرجال بكثرة إلى دورات المياه، وقد يكون هذا مرتبطًا بالبروستاتا تقع غدة البروستاتا أسفل المثانة مباشرةً، ومن الشائع أن تنمو مع تقدم السن، ويؤثر هذا على مقدار قدرة المثانة على الصمود، والقدرة على التمسك بها، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.





أما بالنسبة إلى النساء يمكن أن تكون التغييرات في المثانة متعلقة بانقطاع الطمث وتغيير الهرمونات، وكذلك عضلات قاع الحوض التي تدعم المثانة، تضعف مع تقدم العمر.





بالنسبة إلى كل من الرجال والنساء، يمكن أن تحدث متلازمة المثانة المفرطة النشاط، عندما تنقبض العضلات بشكل لا إرادي، حتى عندما لا تكون المثانة ممتلئة.





مع كل هذه المشاكل قد يزيد تناول الكافيين من تفاقم المشكلة، وبالتالي من المهم شرب كمية طبيعية من السوائل الأخرى حوالي 8 أكواب في اليوم، وإلا فإن البول يمكن أن يتركز وأكثر تهيجًا للمثانة.





ويمكن وصف الأدوية المعروفة باسم مضادات الكولين ، مثل أوكسي بوتينين أو سوليفيناسين، هذه الحساسية مؤقتا للأعصاب المثانة ، والحد من الرغبة في الذهاب.