جماهير قليلة تتواجد فى لقاء الزمالك ببرج العرب لحضور لقاء جينيراسيون



جدير بالذكر أن لقاء الذهاب انتهى لصالح بطل السنغال بهدفين مقابل هدف.



حضرت أعداد قليلة من جماهير الزمالك لملعب برج العرب بالإسكندرية لحضور مواجهة الفريق أمام جينيراسيون فوت السنغالي في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.ويرفض الفريق السنغالي خوض اللقاء اليوم على ملعب برج العرب، فيما حضر الزمالك إلى الملعب بناء على خطاب من الاتحاد الإفريقي "كاف" الذي وافق على تأجيل ونقل المباراة.ورغم عدم حضور الفريق السنغالي، حرص البعض من جماهير الزمالك على التواجد بمدرجات ملعب برج العرب، لمساندة الفريق.