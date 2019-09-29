رغم عدم حضور جينيراسيون .. ميتشو يعلن تشكيل الزمالك لمباراة الأزمة

أعلن الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة الصربي ميشو عن التشكيل الذي سيخوض مباراة جينيراسيون فوت السنغالي في إياب دور ال٣٢ لدوري أبطال أفريقيا في حالة إقامتها مساء اليوم في ظل رفض الفريق السنغالي السفر لبرج العرب.

وضم تشكيل الزمالك

فى حراسة المرمى: محمد عواد



خط الدفاع: عبد الله جمعة ومحمود علاء ومحمد عبد السلام وحمدي النقاز



خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي وأحمد زيزو ومحمود شيكابالا



خط الهجوم : مصطفى محمد وخالد بوطيب

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من محمد أبوجبل و محمد عبد الشافي ومحمد عنتر واشرف بن شرقي وكريم بامبو وعمر السعيد، واستبعد الجهاز الفني محمود الونش من القائمة.‎

