Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

رغم عدم حضور جينيراسيون .. ميتشو يعلن تشكيل الزمالك لمباراة الأزمة

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 07:29 م
الزمالك
الزمالك
Advertisements
منتصر الرفاعى - ملك موسى
أعلن الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة الصربي ميشو عن التشكيل الذي سيخوض مباراة جينيراسيون فوت السنغالي في إياب دور ال٣٢ لدوري أبطال أفريقيا في حالة إقامتها مساء اليوم في ظل رفض الفريق السنغالي السفر لبرج العرب.
وضم تشكيل الزمالك
فى حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: عبد الله جمعة ومحمود علاء ومحمد عبد السلام وحمدي النقاز

خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي وأحمد زيزو ومحمود شيكابالا

خط الهجوم : مصطفى محمد وخالد بوطيب
ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من محمد أبوجبل و محمد عبد الشافي ومحمد عنتر واشرف بن شرقي وكريم بامبو وعمر السعيد، واستبعد الجهاز الفني محمود الونش من القائمة.‎
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

غياب أوناجم وتواجد كهربا.. الزمالك يعلن قائمته الأفريقية

ميتشو يصدم كريم بامبو قبل مواجهة الزمالك ومصر المقاصة

ميتشو يعلن قائمة الزمالك لمواجهة بطل السنغال بدوري أبطال إفريقيا

بعثة الزمالك تصل السنغال

مفاجآت بالجملة.. تشكيل الزمالك أمام جينيراسيون فوت بطل السنغال

أوتوبيس الزمالك تغادر إلى الإسكندرية استعدادا لـمواجهة الأهلى

ترشيحاتنا

الطفولة والأمومة: الإمام الأكبر يتبني حالة شقيقة الطفلة جنة ضحية تعذيب جدتها

أوقات الدفن المنهي عنها .. 3 ساعات يُكره دفن الميت فيها

الأزمة مستمرة.. طاقم تحكيم مباراة الزمالك وجينيراسيون يتحرك إلى ملعب برج العرب

الكاف يرد بقوة على واقعة غياب بطل السنغال عن الاجتماع الفنى مع الزمالك

دهس صاحب حبل مشنقة صدام حسين في لندن.. اغتيال أم قضاء وقدر.. صور

بشرى للمصريين .. انخفاض أسعار السيارات الفترة المقبلة لهذا السبب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بطلة العشق الممنوع تكشف عن أحدث صورها فى الشهور الأخيرة من الحمل

صدى البلد ينشر صورا حصرية لـ سد النهضة الإثيوبي

بـ جاكيت بدلة فقط.. جميلة عوض بإطلالة مثيرة من أمريكا