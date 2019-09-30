بسبب الفسيخ.. برلمانى يكشف الإجراءات المتخذة لمعرفة أسباب تسمم 21 حالة بالإسكندرية

طالب النائب أيمن أبو العلا عضو اللجنة الصحية بمجلس النواب، المواطنين بالابتعاد عن تناول أى أطعمة مجهولة المصدر بصفة عامة، جاء ذلك تعليقا على ارتفاع أعداد المصابين بالتسمم الغذائي جراء تناول الفسيخ والمحتجزين داخل مركز السموم التابع لكلية الطب جامعة الإسكندرية إلى 21 حالة حتى الآن بينهم طفل رضيع.



وأوضح أيمن أبو العلا خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، انه يجب على الأجهزة المختصة والتابعة لوزارة الصحة كجهاز الطب الوقائى التحرك لأخذ عينات من الفسيخ المتواجد بالاسواق وكذلك أخذ عينات من المصابين المتواجدين بمركز السموم التابع لكلية الطب جامعة الإسكندرية لتحليلها وإجراءات الفحوصات اللازمة للوقوف على الأسباب التى جعلت الفسيخ ضارا على صحة المواطنين.



وطالب عضو لجنة الصحة المواطنين بالابتعاد خلال هذه الفترة عن تناول الفسيخ حتى يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفادى حدوث اى مشاكل نتيجة تناوله مرة اخرى.



كانت أعداد المصابين بالتسمم الغذائي جراء تناول الفسيخ والمحتجزين داخل مركز السموم التابع لكلية الطب جامعة الإسكندرية ارتفعت إلى 21 حالة حتى الآن بينهم طفل رضيع.



وقالت الدكتورة مها غانم، مدير مركز السموم بكلية الطب جامعة الإسكندرية، إن مصدر التسمم بتناول الفسيخ غير معروف حتى الآن، متوقعة أن الفسيخ قبل مرحلة التمليح أصيب بنوع من البكتيريا زادت خطورته.



وأشارت إلى أن المصابين أعمارهم متفاوتة وبينهم طفل عمره سنة ونصف السنة ورجل يبلغ من العمر 50 عاما، من محافظات البحيرة والإسكندرية وكفر الشيخ.



وأضافت مدير مركز السموم بالإسكندرية، أن 13 مريضا حصلوا على المصل المضاد لتسمم الفسيخ، فيما جرى حجز 11 حالة بوحدة العناية المركزة.



كان مركز السموم بالإسكندرية أصدر بيانا عاجلا، أمس، بشأن ما تم رصده من تزايد حالات تسمم الفسيخ، مطالبا جميع المواطنين بالامتناع نهائيا وبشكل فوري عن تناوله، واصفا الوضع بالكارثي.