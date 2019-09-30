Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

بسبب الفسيخ.. برلمانى يكشف الإجراءات المتخذة لمعرفة أسباب تسمم 21 حالة بالإسكندرية

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 06:02 ص
الفسيخ
الفسيخ
Advertisements
أسامة علي
طالب النائب أيمن أبو العلا عضو اللجنة الصحية بمجلس النواب، المواطنين بالابتعاد عن تناول أى أطعمة مجهولة المصدر بصفة  عامة، جاء ذلك تعليقا على ارتفاع أعداد المصابين بالتسمم الغذائي جراء تناول الفسيخ والمحتجزين داخل مركز السموم التابع لكلية الطب جامعة الإسكندرية إلى 21 حالة حتى الآن بينهم طفل رضيع.

وأوضح أيمن أبو العلا خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، انه يجب على الأجهزة المختصة والتابعة لوزارة الصحة كجهاز الطب الوقائى التحرك لأخذ عينات من الفسيخ المتواجد بالاسواق وكذلك أخذ عينات من المصابين المتواجدين بمركز السموم التابع لكلية الطب جامعة الإسكندرية لتحليلها وإجراءات الفحوصات اللازمة للوقوف على الأسباب التى جعلت الفسيخ ضارا على صحة المواطنين.

وطالب عضو لجنة الصحة المواطنين بالابتعاد خلال هذه الفترة عن تناول الفسيخ حتى يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفادى حدوث اى مشاكل نتيجة تناوله مرة اخرى.

كانت أعداد المصابين بالتسمم الغذائي جراء تناول الفسيخ والمحتجزين داخل مركز السموم التابع لكلية الطب جامعة الإسكندرية ارتفعت إلى 21 حالة حتى الآن بينهم طفل رضيع.

وقالت الدكتورة مها غانم، مدير مركز السموم بكلية الطب جامعة الإسكندرية، إن مصدر التسمم بتناول الفسيخ غير معروف حتى الآن، متوقعة أن الفسيخ قبل مرحلة التمليح أصيب بنوع من البكتيريا زادت خطورته.

وأشارت إلى أن المصابين أعمارهم متفاوتة وبينهم طفل عمره سنة ونصف السنة ورجل يبلغ من العمر 50 عاما، من محافظات البحيرة والإسكندرية وكفر الشيخ.

وأضافت مدير مركز السموم بالإسكندرية، أن 13 مريضا حصلوا على المصل المضاد لتسمم الفسيخ، فيما جرى حجز 11 حالة بوحدة العناية المركزة.

كان مركز السموم بالإسكندرية أصدر بيانا عاجلا، أمس، بشأن ما تم رصده من تزايد حالات تسمم الفسيخ، مطالبا جميع المواطنين بالامتناع نهائيا وبشكل فوري عن تناوله، واصفا الوضع بالكارثي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محدش ياكله مهما كان مصدره.. تحذير شديد اللهجة من سموم الإسكندرية بخصوص الفسيخ

لا تأكلوا الفسيخ.. تسمم 11 شخصا خلال 36 ساعة بالإسكندرية والحالات خطيرة

تصاعد أزمة الفسيخ الفاسد بالإسكندرية وارتفاع المصابين بالتسمم إلى 18

بعد تسمم 18 حالة في الإسكندرية.. البيطريين تحذر من الفسيخ

ارتفاع حالات تسمم الفسيخ بـ"سموم الإسكندرية" إلى21 حالة

21 حالة تسمم .. صحة البرلمان تحذر من الفسيخ.. به ميكروب مجهول

ترشيحاتنا

بشرى سارة.. أول رد من البرلمان على قرار الرئيس السيسي بشأن بطاقات التموين

مرتضى منصور: هذا الشخص وراء أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت..فيديو

بفساتين مثيرة .. هيفاء وهبي وزوجة آسر ياسين بنفس الإطلالة

إهانة للكاف .. مرتضى منصور يكشف موقف الزمالك بشأن إعادة مباراة جينيراسيون .. فيديو

الزمالك معلق.. قائمة الفرق الـ 16 المتأهلة إلى دور المجموعات فى دوري أبطال أفريقيا

دعاء قصير للميت 2019 مكتوب من 5 كلمات من أجمل وأحن أدعية المتوفي

Advertisements

شاهد.. الأهالي يجردون "لصة" من ملابسها ويجبرونها على السير عارية

اتحاد الكرة: إعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون.. وهذا الموعد المقترح للقاء

تضارب حول سير قطيع خراتيت بشارع فى مصر .. فيديو

خناقة بين طارق حامد ومحمد عنتر بعد انسحاب جينيراسيون .. فيديو

اخبار الرياضة.. إعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون.. تعليق مرتضى على خطاب الكاف.. وتصنيف الأندية قبل المجموعات

تعرف على قائمة منتخب مصر تحت قيادة حسام البدري .. فيديو

من الفائز .. أحمد الشناوي يفجر مفاجأة مدوية بشأن نتيجة مباراة الزمالك وجينيراسيون .. فيديو

بـ 3 طرق مجربة ودون جراحة.. تخلصى من مسمار القدم فى دقائق

تعليق ناري .. مرتضى منصور يكشف المتورطين في أزمة جينيراسيون .. فيديو

من أكثر جرأة .. ناهد السباعي برفقة نجلاء بدر بفساتين مثيرة

فين العري ده .. بشرى تصدم رئيس نادي الزمالك بشأن تصريحاته عن مهرجان الجونة السينمائي

بشرى سارة.. أول رد من البرلمان على قرار الرئيس السيسي بشأن بطاقات التموين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السعوديون vs الألماني .. مبارزة الأولمبية الدولية في جدة .. اعرف التفاصيل

تعرف على تكلفة إطلالة أحلام الأخيرة

من أكثر جرأة .. ناهد السباعي برفقة نجلاء بدر بفساتين مثيرة