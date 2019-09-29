كارثة تصيبك عند طهي اللحوم بهذه الطريقة.. احذرها

تعد اللحوم من أهم الاكلات الرئيسية التى يعتمد عليها ملايين البشر فى تغذيتهم وتدخل فى عدد كبير من الاطباق الشهية وتحتوى على عناصر كثيرة مفيدة للجسم كالاحماض الأمينية والبروتين.. ولكن مع الاسف ، هناك بعض الاخطاء التى نقع فيها خلال اعدادنا للحوم تجعلها بوابة لأخطر الامراض.



وقالت الدكتورة شيرين على زكى، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، رئيس لجنة سلامة الغذاء والمتابعة الميدانية، إن هناك خطأ كارثيا يقع فيه بعض الافراد عند طهى اللحوم المجمدة داخل الفريزر وهو وضعها فى الماء الساخن مباشرة فور خروجها من الفريزر من اجل الحفاظ على القيمة الغذائية لكن هذه العادة ضارة جدا.



وأضافت "شيرين" من خلال فيديو بثته على القناة الخاصة بها على اليوتيوب، أنه عند سلق اللحوم المجمدة دون ان تترك بعض الوقت خارج الثلاجة أى " قبل ما تفك " لاتنضج جيدا اثناء الطهى ولا تتمكن درجة الحرارة العالية من الوصول للاجزاء المجمدة داخل قطعة اللحمة " العمق " مما يترك الفرصة لبقاء الميكروبات مما يشكل خطورة كبيرة على صحة الانسان حال تناولها خاصة اذا كانت اللحمة تحتوى لاقدر الله على بعض الفطريات.



وحذرت "شيرين" من تناول اللحمة التى يتم طهيها بهذه الطريقة لانها تحتوى على دماء بالداخل فضلا عن الميكروبات ، ناصحة بترك اللحمة تفك ليلة كاملة على ارفف الثلاجة السفلى.

