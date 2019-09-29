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اقتصاد

بعد افتتاح وزيرة التخطيط لقصره اليوم.. من هو يوسف كمال عاشق الصعيد والأهمية التاريخية للقصر

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 09:01 م
يوسف كمال عاشق الصعيد
يوسف كمال عاشق الصعيد
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آية الجارحي
افتتحت اليوم وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى قصر الأمير يوسف كمال بمدينة نجع حمادي بعد انتهاء أعمال الترميم التي شهدها القصر، وذلك خلال جولتها بمحافظة قنا لتفقد عدد من المشروعات بالمحافظة.

ولكن من هو الأمير يوسف كمال؟ وما هى الأهمية التاريخية للقصر؟
يوسف كمال هو أحد أبرز أمراء أسرة محمد علي وكان عاشقًا للفن كثير الشغف بشراء اللوحات الفنية وكان يجوب العالم من أجل شراء القطع الفنية النادرة ليهديها للمتاحف، وهو مؤسس مدرسة الفنون الجميلة عام 1905م، وجمعية محبي الفنون الجميلة عام 1924م، كما أنه من المشاركين في تأسيس الأكاديمية المصرية للفنون بروما.

وساهمت مجموعة المقتنيات الخاصة بالأمير في تأسيس متحف الفن الإسلامي، وكانت تلك المقتنيات عبارة عن مجموعة من الثريات، ومنابر المساجد، والسيوف والمشغولات الذهبية، والمصاحف والدروع قام باهدائها للدولة طوال فترة طويلة، كما ساهمت جهوده في تسجيل تلك القطع الأثرية مع الوصف التفصيلى لها وتاريخ صنعها.

ويوسف كمال رحالة وجغرافى مصري بارز، عُرف بعشق الصيد والإبحار في القراءات التاريخية، وكان كثير السفر إلى عدة بلاد كافريقيا الجنوبية وبعض بلاد الهند، وهو من جامعي المقتنيات والكتب.

وكان الأمير يوسف كمال من أغنى المصريين في النصف الأول من القرن العشرين، ففي عام 1934م قدرت ثروته بحوالي 10 ملايين جنيه، وكان في هذا العام أغنى شخصية في مصر. وكان له دور كبير فى تنمية عدد كبير من قرى الصعيد، بعدما ساعد فى دخول بض التقنيات الزراعية الحديثة فى نجع حمادى، وساعد فى تطوير الزراعة هناك.

وتم إنشاء قصر الأمير يوسف كمال بنجع حمادى عام 1908، وتم تسجيل القصر كأثر إسلامى عام ‏1988 ويتكون القصر من 9 وحدات معمارية فريدة، أقيمت على مساحة ‏10‏ أفدنة، وتضم الوحدات المعمارية للقصر "قصر السلاملك، القصر، قاعة الطعام، المطبخ، الفسقية، ضريح الشيخ عمران، المئذنة، قاعة الدرس، السبيل"، وتعد وحدات القصر التسع مزيجًا من الطرازين الأوروبي والإسلامي.

وللقصر أربع واجهات خزف من الخارج، فيما يتكون القصر من الداخل من دورين وبدروم ودور مسحور وسطح والدور الأرضى، ومن أجمل ما يوجد بالقصر "أسانسير خشبى صنعه الأمير خصيصًا لوالدته المريضة بالقلب"، وتحتل قاعة الطعام الجنوب الغربى من السلاملك، ولها 4 واجهات خزف.
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