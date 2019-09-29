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منوعات

اعتداء وحشي.. زوج يقطع جسد زوجته بسكين ومقص في جريمة عنف منزلي.. صور

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 08:22 م
صدى البلد
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أحمد شريف
كشفت إحدى ضحايا الاعتداء المنزلي عن الهجوم الوحشي الذي تعرضت له، من قبل زوجها السابق الذي شق رقبتها بفتاحة مشروبات وضربها بلوح من الخشب وهو في حالة سكر.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" استخدم الزوج لوك داول ، 43 سنة، مقصا وسكينتين ولوحا من الخشب به مسمار بطول ثلاث بوصات، لسحل زوجته السابقة هيلين ميدجلي براينت ، 53 ، خلال هجومه الوحشي عليها بمنزلها في مدينة بورنموث الانجليزية قبل خمس سنوات.

وتسبب الزوج البلطجي في اصابة كافة أجزاء جسد زوجته الضحية، تاركًا رأسها مصابا بجروح عميقة، لدرجة ظهور عظام جمجمتها.

وكان الجيران سمعوا صراخ الضحية عندما كان يعذبها زوجها، حيث قاموا بابلاغ الشرطة التي وصلت إلى منزل الزوجة الضحية، ليجدوها غارقة في دمائها في مشهد مرعب.

وألقت الشرطة القبض على الزوج المتهم لمحاولته القتل ، لكنه وافق على الإقرار بالذنب لإلحاق أذى جسدي خطير بقصد وحكم عليه بالسجن ثماني سنوات.

و لكن بعد مرور خمس سنوات، تم تحذير السيدة ميدجلي براينت، التي لا تزال تعاني من مشاكل في النطق بسبب جروحها من إمكانية إطلاق سراحه في أوائل ديسمبر.
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