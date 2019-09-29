كارثة.. صور الاعتداء الجنسي على الأطفال بالإنترنت تبلغ مستويات غير مسبوقة.. تسجيل بلاغات بـ 45 مليون محتوى مرعب.. شركات التكنولوجيا تفشل في وقفها لهذه الأسباب.. والحكومات تحاول بتشريعات غير مطبقة

- صور الاعتداء الجنسي على الأطفال بالإنترنت تبلغ مستوى غير مسبوق

- فشل عدد من شركات التكنولوجيا في مراقبة صور الاعتداء الجنسي - الحكومات تحاول مواجهة الاعتداء على الأطفال بتشريعات غير مطبقة





في العام الماضي، قدمت شركات التكنولوجيا، بلاغات بشأن أكثر من 45 مليون صورة ومقطع فيديو منشورين على الإنترنت لأطفال يتعرضون لاعتداء جنسي، إلا أن العدد أصبح ضعف ما وجدوه في العام السابق.





وأكدت الشركات، أن كل صورة تم رصدها، بمثابة جريمة تمت إرضاءً لهواجس البالغين المعقدين، فيما قال المحللون إن هذه الصور تشكل حماية للمعتدى عليه.





ووفقًا لتحقيق أجرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، فإن نشر الصور على الإنترنت منذ 20 عاما، كان بمثابة مشكلة، لكن الآن أصبح الأمر كالوباء، ويشكل خطرا على المجتمعات.





ولفت التقرير إلى أنه منذ أكثر من عقد، كان عدد الصور التي تم الإبلاغ عنها أقل من مليون، أما الآن بلغ عدد صور التعذيب والاعتداء الجنسي على الأطفال، أكبر بكثير، ووصل الأمر إلى كارثة.





وأضافت الصحيفة الأمريكية، أن المركز الكندي لحماية الطفل، رصد هذه الصور المرعبة، التي انتشرت على الإنترنت، كاشفة أن الهاكرز والمحتالون على الانترنت، هم الذين يشاركون هذه المواد غير القانونية، والتي يتم حجبها بشكل متزايد عن طريق الشركات التكنولوجية والحكومات في العالم.





وبرغم أن هناك تشريع تاريخي صدر عام 2008، من وكالة تطبيق القانون بواشنطن، بالالتزام بتدابير جديدة حول منع الصور وكبح جماح هذه الآفة، إلا أن الأمر أصبح يبلغ مستوى يفوق أي وقت مضى.





وحسب تحقيق "نيويورك تايمز"، فإن هناك عالما إجراميا يستغل الأطفال وينشر أي محتوى يعرض الاعتداء الجنسي على هؤلاء الضحايا، مثلما الحال مع خطابات الكراهية والمنشورات الإرهابية، خاصة مع فشل عدد من شركات التكنولوجيا في مراقبة صور الاعتداء الجنسي بشكل مناسب أو وضع برامج لوقفها، أو فشل التعاون بشكل كاف مع السلطات لحصر هذه الصور المرعبة وكبح جماحها.





ولفتت الصحيفة إلى أن الشركات المعنية، عانت أيضا، من نقص الموظفين وقلة التمويل، عندما طلب منها التعامل مع مثل هذه القضايا.





وأشار تحقيق الصحيفة إلى أن وزارة العدل الأمريكية، أهملت حتى كتابة تقارير المراقبة الإلزامية على الانترنت، كما أنها لم تعين مسؤولًا رفيع المستوى على المستوى التنفيذي لقيادة حملة وقف نشر صور الاعتداء الجنسي على الأطفال بالانترنت.





يذكر أنه في عام 1998، كان هناك أكثر من 3000 بلاغ عن صور الاعتداء الجنسي على الأطفال، وبعد عقد من الزمن، ارتفعت البلاغات السنوية إلى 100 ألف صورة، وفي عام 2014، تجاوز هذا العدد إلى مليون صورة لأول مرة.





وفي العام الماضي، كان هناك 18.4 مليون ضحية، حيث شملت التقارير الإبلاغ عن أكثر من 45 مليون صورة ومقاطع فيديو تم اعتبارها اعتداء جنسيًا على الأطفال.





ووفقًا لصحيفة "أندبندنت" البريطانية، سجلت الشرطة البريطانية عددًا متزايدًا من الجرائم التي تستخدم فيها وسائل التواصل الاجتماعي والتطبيقات الإلكترونية والألعاب الشبكية، بهدف التواصل مع الضحايا الصغار واستمالتهم جنسيًا.





من جانبها أشارت مؤسسة "إنترنت ووتش فاونداشن"، في تقريرها السنوي، العام الماضي، إلى أنها وجدت أكثر من 78 ألف عنوان إلكتروني يحتوي على مواد بها اعتداءات جنسية على أطفال في عام 2017، مقارنة بأكثر من 57 ألفا في عام 2016، أما عام 2018 بلغ العدد مستوى غير مسبوق.





وتعد مؤسسة "إنترنت ووتش فاونداشن" معنية بمراقبة الإنترنت، وتقوم برصد مثل هذه الصور وحذفها، فضلا عن الاستجابة لتقارير تتلقاها من الجمهور في هذا الصدد.



