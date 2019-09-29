تيتة حرقتني بالشمعة وكسروا دراعي.. سما ضحية تعذيب جديدة على يد أقاربها في الدقهلية.. شاهد

لم يمر ساعات على وفاة الطفلة جنة ضحية تعذيب جدتها بعد بتر ساقها ، حتى ظهرت ضحية جديدة للتعذيب على يد أقاربها.



سما محمد عبد الظاهر ، طفلة لم تتجاوز ٦ أعوام بالدقهلية دفعت ثمن وجودها مع جدتها لابيها حيث عانت من القسوة لمدة ١٠ أشهر من حروق وكدمات وضرب وتعدى بقسوة .



بصوت بريء وعين منكسرة تحدثت الطفلة سما لصدى البلد قائلة،"تيتة ضربتنى بايديها ورجليها كانت بتحرقنى بالشمعة وتخوفنى، كانت بتخرج وعماتى يحبسونى لوحدى، انا مش بحبهم عشان بيكرهونى انا عايزه بابا ياخد حقى ويجى من ايطاليا يضربهم زى ما قالى".



وأضافت "خالو طاهر بيحبنى وبيجيب ليا كل حاجه وهم عايزين يكرهونى فبه وانا بحبه جدا انا عايزة اعيش مع جدو هنا مع ماما مش عايزه اشوفهم خالص لانهم وحشين كسروا دراعى وحرقونى بخاف منهم و حاولت اهرب مرة شافونى وضربونى".



وكانت نيابة طلخا قد قررت عرضه الطفلة سما على احدى المستشفيات لبيان مدى إصابتها كما قررت ضبط وإحضار الخمسة المشكو فى حقهم وعلى رأسهم فايزه .ز م جدة الطفلة.

