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محافظات

"صحة الشرقية" تعلن عن عدد من الوظائف الشاغرة.. اعرف الشروط والتفاصيل

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 10:06 م
صحة الشرقية تعلن
صحة الشرقية تعلن عن عدد من الوظائف الشاغرة
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محمد الطحاوي
أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الشرقية برئاسة الدكتور "هشام مسعود" في بيان لها عن فتح باب التقدم لشغل وظيفة مدير إدارة صحية بكل من "ههيا – الإبراهيمية – الزقازيق" ، ومدير مستشفي منيا القمح ، وذلك عن طريق الندب بمجموعة الوظائف الإشرافية ، وذلك طبقًا لموافقة محافظ الشرقية .

وأضافت المديرية في بيانها انه يجب علي المتقدم ان يكون حاصلا علي بكالوريوس الطب والجراحة وأن يكون شخصية قيادية قادرة علي الإشراف والتوجيه، بالإضافة الي الالتزام الكامل بمواعيد العمل واجتياز الدورات التدريبية التي تتيحها له جهة العمل والتفرغ الكامل للعمل بإدارة المنشأة والتمتع بمهارات الاتصال والتواصل.

وأشارت المديرية الي انه علي من يرغب في التقدم وتنطبق عليه الشروط الموضحة بالإعلان يتم التقدم بالسيرة الذاتية والأوراق المطلوبة لمكتب الدكتور وكيل مديرية الشئون الصحية في موعد غايته يوم الخميس الموافق 10/ 10/ 2019 .
"صحة الشرقية" تعلن عن عدد من الوظائف الشاغرة.. اعرف الشروط والتفاصيل
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