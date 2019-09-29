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أخبار البلد

سها البقلاوي.. أول مصرية تفوز بجائزة "عالم الاختلاف" العالمية لتمكين المرأة في سوق العمل

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 08:26 م
صدى البلد
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امل مجدي
نجحت د. سها البقلاوي مؤسسة مبادرة businessita لتمكين المرأة في سوق العمل في الحصول على جائزة "عالم الاختلاف" world of difference كأول مصرية تفوز بالجائزة العالمية التي يمنحها التحالف العالمي للمرأة لأفضل المبادرات العاملة في مجال تمكين المرأة على مستوى العالم سنويا.

وتطير د. سها إلى مدينة سيدني الأسترالية لتسلم الجائزة في حفل خاص بنادي السيارات الملكي الأسترالي يوم 18 أكتوبر القادم، كواحدة ممن سعوا بخطوات جادة لدعم تمكين المرأة اقتصاديا وتقدمها في مجال العمل والمجتمع.

وعبرت د. سها البقلاوي عن فخرها باعتبارها أول مصرية تفوز بهذه الجائزة، واعتبرتها نجاح في وضع اسم مصر على الخريطة العالمية لرائدات أعمال السيدات، وأضافت: "زاد فخري بعد حصولي على عضوية مجلس إدارة مؤسستي TIAW و WCEI منظمي جائزة "عالم الاختلاف" بشكل استثنائي"، مشيرة إلى أن العضوية تضع على عاتقها مسئولية البحث والتطوير لريادة أعمال السيدات في مصر، من خلال برامج علمية ودعم من الجمعيات المحلية والدولية لتمكين المرأة بسوق العمل.

يذكر أن مبادرة "بيزينيتا" تستهدف السيدات المهتمين بعملهم أو بمجال الأعمال عامةً، أو السيدات اللاتي يردن تطوير أنفسهن في العمل وإنشاء شركاتهن الخاصة وتحقيق أهدافهن الكاملة، وذلك بتوفير الموارد الفعالة من عمالة ماهرة أو خبراء في مجالات مختلفة من السيدات لتحقيق أهداف مشاريعهن الخاصة، وترتكز المبادرة على تمكين المرأة من سن 18 إلى 65 عاما.

أما جائزة عالم الاختلاف هي جائزة تقديرية للمجهودات المبذولة والمبادرات ‏المميزة ‏على مستوى العالم وتحظى بدعم ورعاية هيئة الأمم المتحدة للمرأة.
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