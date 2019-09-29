استقالة أعضاء مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال

تقدم أحمد فندي نائب رئيس الجمعية المصرية لشباب الأعمال وشريف عبد المطلب عضو مجلي الإدارة ونهلة كمال عضو مجلس الإدارة باستقالتهم من مجلس إدارة الجمعية بسبب تحفظاتهم على توجهات مجلس الإدارة في الفترة الحالية والذي يرأسه المهندس شريف الجبلي، بحسب نص الاستقالة.



وأشار مصدر مسئول بالجمعية في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن إستقالة أعضاء مجلس الإدارة الثلاثة تأتي بسبب تحفظهم علي توجهات الجمعية ومجلس الإدارة الحالي الذي يترأسه المهندس شريف الجبلي، إضافة إلى تهميش عدد كبير من مجلس الإدارة.



جدير بالذكر أن مجلس الإدارة الحالي قد تم تشكيله بعد استقالة المهندس عمر السجيني الرئيس الأسبق بسبب تعدية السن القانوني كرئيس، ومن ثم قدم استقالته لإعادة تشكيل المجلس برئاسة شريف الجبلي وأمانة عامة لجمال أبوعلي وبوجود بسام الشنواني نائب أول وأحمد فندي نائب ثان ومحمد الصاوي أمينًا عامًا.

