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أردوغان المجرم الضال المضل.. نشأت الديهي يوجه رسالة لـ الشعب التركي

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 08:14 م
الإعلامي نشأت الديهي
الإعلامي نشأت الديهي
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البهي عمرو
قال الإعلامي نشأت الديهي، إن "أردوغان" لا يحتضن الإخوان لكونهم رجال دين وهو رجل دين، وإنما يستغلهم في الحرب على حقول الغاز في منطقة من أغنى مناطق الغاز في العالم.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الأحد، أن "أردوغان" يستغل الإخوان لزعزعة استقرار مصر، ، التي تمثل حجرة عثرة أمام مخططاته دولية في موضوع الغاز.

وأشار إلى أنه لا توجد أي عداوة بين مصر وتركيا أو مصر وإثيوبيا فالمصريون ليسوا دعاة حرب وأيدينا مفتوحة للأتراك والأثيوبيين، وعلى الشعب التركي أن يتخلص من هذا المجرم الضال المضل.

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