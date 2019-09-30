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اقتصاد

أسيوط لتكرير البترول تكشف حقيقة منشورات الوظائف الجديدة

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 04:00 ص
أسيوط لتكرير البترول
أسيوط لتكرير البترول
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مايكل عياد
أكدت الصفحة الرسمية لشركة أسيوط لتكرير البترول، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه لم يتم الإعلان رسميًا عن طلب أى وظائف بالشركة خلال الفترة الماضية، وأن التعامل فى هذا الشأن وقت الإعلان عنه سيكون مع إدارة الشركة فقط وسيكون من خلال القنوات الرسمية للشركة.

وأضافت الشركة في منشورها، أنه بالتالى كل ما تردد خلال الفترة الماضية سواء على السوشيال ميديا غير صحيح والشركة غير مسئولة عن أى تصرفات غير قانونية لأشخاص ليس لهم أى علاقة بالشركة.

وكانت بعض المنشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة انتشرت عن حاجة الشركة لشغل بعض الوظائف من قبل صفحات مجهولة.
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