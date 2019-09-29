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أخبار البلد

في أول أيامه.. البرنامج التدريبي لمرصد الأزهر يناقش آليات مكافحة التطرف

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 10:33 م
البرنامج التدريبي
البرنامج التدريبي لمرصد الأزهر يناقش آليات مكافحة التطرف
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محمد شحتة
انطلقت صباح اليوم الأحد، فعاليات البرنامج التدريبي الأول الذي ينظمه مرصد الأزهر لمكافحة التطرف لطلاب وخريجي جامعة الأزهر، في الفترة من 29 سبتمبر حتى 3 أكتوبر المقبل، تحت عنوان «الوعي بظاهرة التطرف ومخاطرها».

وناقش البرنامج في أول أيامه من خلال محاضرة ألقاها الدكتور حمادة شعبان، والدكتور إيهاب شوقي، المشرفان بمرصد الأزهر، الدورَ الذي يقوم به المرصد في متابعة أحوال المسلمين في أرجاء العالم، إضافة إلى رسالته وآلية عمله في مكافحة الفكر المتطرف.

وأدار باحثو المرصد من خلال ورش عمل تفاعلية حوارًا مفتوحًا مع المشاركين في البرنامج، أجابوا خلاله عن التساؤلات التي تمحورت حول أبرز القضايا التي يعمل عليها المرصد خلال الفترة الراهنة، وكيفية تشكيل وعي الشباب تجاه تلك القضايا.
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