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محافظات

تستهدف السيدات والرجال.. مالا تعرفه عن حملة "بلدي أمانة" بالوادى الجديد

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 11:44 م
تستهدف السيدات والرجال..
تستهدف السيدات والرجال.. مالا تعرفه عن حملة "بلدي أمانة"
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منصور ابو العلمين
انطلقت اليوم فعاليات حملة طرق الأبواب تحت رعاية اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد والتي تأتي في إطار الحملة القومية التي يطلقها المجلس القومي للمرأة بجميع محافظات الجمهورية وتحمل شعار بلدي أمانة.

صرحت بذلك نادية ويصا مقرر المجلس القومي للمرأة بالوادى الجديد.

أضافت بأن الحملة تمتد أعمالها على مدار ثلاثة أيام حتى أول أكتوبر ، مؤكدة أن الحملة تستهدف توعية السيدات والرجال بكيفية المساهمة في كافة المجهودات التي تقوم بها الدولة من حكومة وقطاع أهلى لبناء وطن مستقر ومزدهر.

كما تستهدف كيفية محاربة الشائعات المغرضة التي تستهدف زعزعة واستقرار الوطن وسلامة المجتمع المصري، وذلك من خلال الزيارات واللقاءات لمواقع العمل والزيارات المنزلية التي ينفذها أعضاء الفرع والإداريين ومحامي الفرع والرائدات الريفيات بالمدن والقرى للتوعية بدور سيدات مصر في حماية الوطن ضد كل من يسعى لهدم كيانة واستقراره.
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