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توك شو

نشأت الديهي يدعو لإطلاق فضائية مصرية ناطقة باللغة التركية

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 03:59 ص
الإعلامي نشأت الديهي
الإعلامي نشأت الديهي
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توك شو
دعا الإعلامي نشأت الديهي، إلى تأسيس وإطلاق قناة فضائية ناطقة باللغة التركية، وأن يطلق عليها اسم "الأناضول" وتبث من القاهرة، حال لم يتراجع الرئيس التركي "أردوغان" ويصمت عما يقوم به.

وقال "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، يوم الأحد، إن قناة الحرة الأمريكية تحدثت عن أن قناة مصرية تستفز تركيا بالتراشق، متسائلًا: "أمال اللي بيعملوا الأتراك واحتضانهم للإرهابيين والهجوم على مصر منذ سنوات اسمه إيه؟"، مشددًا على أن مصر دولة محترمة ولذا لم ترد على هذا التصريح لفضائية الحرة.

وأضاف "الديهي": "نحن لا نهاجم تركيا إحنا دولة مثالية نبيلة محترمة تقدر الشعوب، ولكن حينما وصلنا لهذه المرحلة الضبابية وأن "أردوغان" يستهدف مقدرات الشعب المصري في غاز المتوسط، ويستهدف الهجوم على الدولة المصرية، فلجأنا لاستخدام أدواتنا المعطلة".

وتابع: "المعارضون الأتراك والمطاردون الأتراك كثر وهنشتغل عليهم، ويا أهلًا بالتراشق".
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