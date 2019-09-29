خالد الجندي: انتهاك حقوق الطفل مسئولية المجتمع

علق الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، على حادثة الطفلة جنة، قائلًا: "إحنا مطالبين بالدفاع عن بناتنا وأولادنا دلوقتي".



وأضاف "الجندي"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء اليوم الأحد، أنه لا بد من حالة اصطفاف مجتمعي من أجل القضاء على ظاهرة انتهاك حقوق الأطفال في مصر.



وتابع: "دي مش هيكفي فيها مجلس قومي، أو شرطة معينة، إنما لا بد إن المجتمع كله يبقى رقباء على بعضهم البعض، وقلنا إن الإرهاب علاجه الرقابة المجتمعية، وكذلك الفساد والغش وخرق النظام والنظافة وحماية المرأة والطفل".



وعقب: "إنما عشان تقولي فيه جهاز أو شرطة معينة تواجه ده، فأنت بتحلم، المجتمع هو اللي لازم يحمي نفسه ومستقبله، الأطفال دول هما مستقبل البلد، لو طلعوا مشوهين نفسيًا هتجد مجتمع من السفاحين والقتلة والإرهابيين".



وأعلن الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أمس السبت، وفاة الطفلة جنة محمد سمير حافظ، 5 سنوات، ضحية التعذيب على يد جدتها، وذلك بعد توقف عضلة القلب متأثرة بإصابتها.

