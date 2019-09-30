تصدقت بعرضي كاملًا .. نشأت الديهي: هذه شهادة أحاسب عليها أمام الله

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن حذاء الرئيس السيسي أشرف وأطهر وأنبل من جماعة الإخوان كاملة اعتبارًا من حسن البنا وحتى الآن، وهذه شهادة أحاسب عليها أمام الله.





وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، يوم الأحد، أن محمد الصغير في مقال له، والإعلامي الإخواني حمزة زوبع، وفضائية الجزيرة يهددون باغتيال الرئيس عبد الفتاح السيسي.





وشدد "الديهي"، على ضرورة أن يتم محاكمتهم دوليًا ويتم رفع دعوى قضائية دولية ضدهم من المحامين الدوليين، معقبًا: "أنا بشهد المواطنين العرب، هكذا يفكرون ويخططون فماذا نحن فاعلون".





وتابع أن فتح الله جولن، الزعيم التركي الشهير، نشر حواره مع "الديهي" بالأمس عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي كاملًا، موضحًا أنه تعرض لهجوم شديد من الإخوان هو وفتح الله جولن، بسبب هذا الحوار.





وحول هجوم الإخوان عليه، عقب "الديهي": "تصدقت بعرضي كاملًا لله وللوطن، أنا مش مرتزق ولا أفاق ولا أباع واشترى مثل محمد ناصر ومعتز مطر، إحنا نبلاء حتى في المعركة ولا نبيع وطننا.