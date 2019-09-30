Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

تصدقت بعرضي كاملًا .. نشأت الديهي: هذه شهادة أحاسب عليها أمام الله

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 03:02 ص
الإعلامي نشأت الديهي
الإعلامي نشأت الديهي
Advertisements
توك شو
قال الإعلامي نشأت الديهي، إن حذاء الرئيس السيسي أشرف وأطهر وأنبل من جماعة الإخوان كاملة اعتبارًا من حسن البنا وحتى الآن، وهذه شهادة أحاسب عليها أمام الله.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، يوم الأحد، أن محمد الصغير في مقال له، والإعلامي الإخواني حمزة زوبع، وفضائية الجزيرة يهددون باغتيال الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وشدد "الديهي"، على ضرورة أن يتم محاكمتهم دوليًا ويتم رفع دعوى قضائية دولية ضدهم من المحامين الدوليين، معقبًا: "أنا بشهد المواطنين العرب، هكذا يفكرون ويخططون فماذا نحن فاعلون".

وتابع أن فتح الله جولن، الزعيم التركي الشهير، نشر حواره مع "الديهي" بالأمس عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي كاملًا، موضحًا أنه تعرض لهجوم شديد من الإخوان هو وفتح الله جولن، بسبب هذا الحوار.

وحول هجوم الإخوان عليه، عقب "الديهي": "تصدقت بعرضي كاملًا لله وللوطن، أنا مش مرتزق ولا أفاق ولا أباع واشترى مثل محمد ناصر ومعتز مطر، إحنا نبلاء حتى في المعركة ولا نبيع وطننا.
ـ
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تسجيل صوتي لقيادي بـ الإخوان يفضح الجماعة: يسرقون أموال التبرعات.. فيديو

هتروحوا من ربنا فين.. نشأت الديهي يهاجم إعلام الإخوان

الديهي: أين إعلام الإخوان مما يحدث في تركيا.. فيديو

مطالبة حقوقية بنشر التوعية ضد فبركة الجزيرة وفضائيات وصفحات الإخوان الإرهابية.. شرابي: الدولة المصرية تتعرض لحملات ممنهجة على يد الإعلام القطري.. ووليد فاروق يطالب بملاحقة الإخوان دوليا

تعليق نارى لأحمد موسى عن فيلم ساندرا نشأت عن دعوات الإرهاب .. فيديو

جريمة مكتملة الأركان.. تحريض علني من الجزيرة على اغتيال الرئيس السيسي.. فيديو

ترشيحاتنا

رسميا.. الزمالك إلى دور المجموعات بعد انسحاب جينيراسيون السنغالي.. فيديو

حالته النفسية سيئة.. لاعبو الأهلي يسعون لعقد جلسة بين صالح جمعة وفايلر

الكاف يصدم الزمالك بعد إلغاء مباراة جينيراسيون السنغالي.. مستند

بيراميدز يتأهل لدور الـ32 بالمرحلة الثانية على حساب بطل الجزائر

قصوا شعرها وحرقوها.. سما ضحية جديدة لـ التعذيب فى المنصورة بعد وفاة جنة

تعليق ناري من مرتضى منصور على خطاب الكاف بشأن مباراة الزمالك وبطل السنغال

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

Motorola RAZR يظهر قبل نهاية 2019.. بشاشة قابلة للطي.. صور

نداء شرارة تجري البروفات النهائية لحفل الأوبرا .. صور

تيتة حرقتني بالشمعة وكسروا دراعي.. سما ضحية تعذيب جديدة على يد أقاربها في الدقهلية.. شاهد