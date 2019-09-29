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رياضة

قبل إلغاء المباراة .. الزمالك فى انتظار جينيراسيون السنغالي

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 08:18 م
مباراة الزمالك وبطل
مباراة الزمالك وبطل السنغال
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يسرى غازى
شهدت مباراة نادي الزمالك ونظيره جينيراسيون فوت السنغالي قيام لاعبى الفارس الأبيض بالتدريب عقب إطلاق صافرة البداية في غياب الفريق السنغالى المقامة حاليا فى إطار إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

واستغل لاعبو الزمالك عدم حضور لاعبي الفريق الضيف الى ملعب استاد برج العرب فى الإسكندرية وقاموا بتمرير الكرة والتدريب داخل منتصف ملعب الفارس الأبيض.

وكان بطل السنغال تمسك بموقفه الرافض للسفر لبرج العرب بداعي أن اللقاء كان مقررا له أمس السبت على ملعب بتروسبورت، رغم تلقيهم اخطار رسمي من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" للتأكيد على نقل المباراة وإقامتها اليوم فى برج العرب بدلا من أمس السبت فى بتروسبورت‎.

ونزل لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى أرضية الملعب برفقة طاقم الحكام المالي للمباراة وإجراء مراسم انطلاق المباراة بحضور محمود شيكابالا قائد الفريق الأول للزمالك، فى غياب المنافس له ولم يتبقى سو لحظات على اعلان حكم المباراة الغائها واعتبار الزمالك فائزا بنتيجة 2-0 نتيجة انسحاب المنافس.
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