فرار عشرات المهاجرين بعد إنقاذهم من البحر أمام سواحل ليبيا

قال مسئول بالقوات البحرية إن 71 مهاجرا غير شرعي على الأقل جرى إنقاذهم بعد أن مكثوا أربعة أيام في البحر ونقلوا إلى الشاطئ شرقي العاصمة الليبية طرابلس في وقت مبكر اليوم الأحد، ولكنهم فروا ولم تجر أي محاولة للإمساك بهم.



وتعد ليبيا نقطة عبور رئيسية للمهاجرين الأفارقة الفارين من الفقر والحروب للوصول في قوارب إلى إيطاليا. ولكن يجري اعتراض الكثير منهم في البحر وإعادتهم بواسطة خفر السواحل الليبي بموافقة الاتحاد الأوروبي.



و قالت مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين في وقت متأخر أمس السبت إن قاربا مطاطيا يقل عشرات المهاجرين غرق قبالة السواحل الليبية وإن خفر السواحل الليبي أرسل قارب دورية للبحث عنهم.



وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه إنه لم يغرق أو يصب أحد من المهاجرين في الحادث ولكن حالة اثنين منهم كانت سيئة بعد أن ظلوا أربعة أيام في البحر بلا غذاء أو ماء وتلقيا العلاج.



وقال المسؤول انه بعد أن تم جلب المهاجرين غير الشرعيين إلى الشاطئ حوالي الساعة التاسعة والنصف صباحا، هربوا".



ووقع الحادث في مدينة الخمس الواقعة على بعد 120 كيلومترا شرقي طرابلس.



وقال المسؤول، متحدثا من الخمس، إنه لم تصدر أوامر باستخدام القوة لاعتراض المهاجرين ولم يحاول المسؤولون نقلهم إلى مراكز الاحتجاز التي تديرها حكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة.



وأكد أيوب قاسم المتحدث باسم خفر السواحل في طرابلس عملية إنقاذ المهاجرين ولكنه قال إن المهاجرين أطلق سراحهم بعد فشل محاولات نقلهم إلى مركز احتجاز.



ويجري احتجاز آلاف المهاجرين في مراكز تديرها الحكومة الليبية، حيث تقول منظمات لحقوق الإنسان والأمم المتحدة إنهم يعانون في الغالب من أوضاع غير إنسانية.