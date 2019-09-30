أبرز ملامحه توقيع عقوبات.. مشروع قانون جديد لتجريم الزواج العرفي

أعلنت النائبة آمنة نصير عضو مجلس النواب، عن تقدمها بمشروع قانون يجرم الزواج العرفى إلى الدكتور على عبد العال خلال دور الانعقاد الخامس للبرلمان.





وأضافت آمنة نصير في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن مشروع القانون يوضح سلبيات الزواج العرفي حيث إن من ضمن السلبيات التي تقع بها الفتاة عندما تقع في مصيدة هذا الزواج العرفي هي الحياة الزوجية غير المؤمنة الخالية من الضوابط التي تلزم الزوج بالإنفاق على زوجته في حالات الانفصال أو غيرها.





وأوضحت النائبة، أن من ضمن السلبيات أيضا ضياع حقوق الفتاة من حيث التلاعب بمشاعرها وأوهامها بالحب لتحقيق أهداف مشينة وذلك يضيع عليها حقوقها من مهر ومؤخر وغير ذلك من متطلبات الحياة.





وأكدت عضو مجلس النواب، أن هذا المشروع جاء ليجرم الزواج العرفي ويترك للقضاء الحكم في توقيع عقوبات رادعة لكل من يسول له نفسه أن يتلاعب بمشاعر الفتيات.





وطالبت النائبة أولياء الأمور بعدم المغالاة في المهور ومستلزمات الزواج من ذهب ومعيشة وغير ذلك والتيسير على الشباب حتى يتمكنوا من الزواج في النور دون الزواج العرفي.



