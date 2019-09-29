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رياضة

رسميا.. الزمالك إلى دور المجموعات بعد انسحاب جينيراسيون السنغالي.. فيديو

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 08:20 م
مباراة الزمالك وبطل
مباراة الزمالك وبطل السنغال
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يسرى غازى
تأهل نادي الزمالك إلى دور المجموعات بعدما أعلن طاقم الحكام المالي إنسحاب فريق جينيراسيون فوت السنغالي في غياب الفريق السنغالي المقامة حاليا فى إطار إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

واستغل لاعبو الزمالك عدم حضور لاعبي الفريق الضيف الى ملعب استاد برج العرب فى الإسكندرية وقاموا بتمرير الكرة والتدريب داخل منتصف ملعب الفارس الأبيض.

وكان بطل السنغال تمسك بموقفه الرافض للسفر لبرج العرب بداعي أن اللقاء كان مقررا له أمس السبت على ملعب بتروسبورت، رغم تلقيهم اخطار رسمي من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" للتأكيد على نقل المباراة وإقامتها اليوم فى برج العرب بدلا من أمس السبت فى بتروسبورت‎.

ونزل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى أرضية الملعب برفقة طاقم الحكام المالي للمباراة وإجراء مراسم انطلاق المباراة بحضور محمود شيكابالا قائد الفريق الأول للزمالك، دون وجود المنافس له .
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