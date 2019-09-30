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ديني

بنص القرآن .. أستاذ بالأزهر: للمرأة الحق في طلب نفقة الرضاعة دون طلاق

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 01:03 ص
بنص القرآن .. أستاذ
بنص القرآن .. أستاذ بالأزهر: للمرأة الحق في طلب نفقة الرضاعة
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محمد شحتة
قال الدكتور السيد عبد الصمد، أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر بطنطا، إن القرآن الكريم نص صراحة على حق المرأة في طلب نفقة إرضاع الصغير من زوجها.

واستشهد عبد الصمد، لصدى البلد، بقوله تعالى "فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ" كاشفا أن القانون أقر حق المرأة المطلقة في المطالبة بـ21 نوعا من النفقات منها: الإرضاع والفرش والغطاء والملبس والمسكن ونفقة المتعة.

وأشار إلى أن نفقة إرضاع الصغير يحكم بها القاضي لمدة سنتين من تاريخ ميلاد الصغير، وإن حدث الطلاق بعد عام من الولادة فيحكم القاضي بسنة واحدة، كما ينظر القاضي في حالة الزوج سواء موسر أو معسر، وذلك سواء حصل طلاق أم كانت الزوجة على ذمة زوجها.

وتابع: ما جاء شيء في القانون إلا وله أصل في الشرع، منوها أنه إذا وجدت أسباب الشقاق فلا ذنب للصغير في إهدار حقوقه فلا ينبغي إهمال أو تقصير الزوجين سببا في ضياع الصغير.

وعبر أستاذ الفقه المقارن عن دهشته من إهمال الزوجين للأطفال بعد الولادة، منوها أن هناك آخرين ينفقون كل ما لديهم من أجل إنجاب طفل واحد بعد سنين من الزواج.

يذكر أن محكمة الأسرة بأكتوبر أصدرت حكم لصالح امرأة يلزم طليقها بدفع 1000 جنيه شهريا مقابل إرضاع طفلهما الصغير وهو ما أدى إلى تذمر الزوج.
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