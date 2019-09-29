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برلمان

السيسي ينتصر للأئمة .. برلمانية: زيادة رواتبهم خطوة لتجديد الخطاب الديني

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 08:27 م
زيادة رواتبهم خطوة
زيادة رواتبهم خطوة لتجديد الخطاب الديني
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حسن رضوان
أشادت آمنة نصير عضو مجلس النواب بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي تجلت في تحسين الأوضاع المالية والمعيشية للأئمة بالإضافة إلى تنمية مهاراتهم من خلال الاستغلال الأمثل للموارد الذاتية بوزارة الأوقاف.

وأضافت "نصير" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن مرتبات الأئمة ضعيفة جدًا ولا تفي بإحتياجات المعيشية ومتطلباتها المختلفة، وذلك يجعلهم غير قادرين على القيام بواجباتهم بالشكل الجيد بسبب هذه المرتبات وبالأخص في تواكب الخطار الديني مع تطورات الحياة التي نعيشها الآن.

يأتي ذلك بعد أن اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد برئيس مجلس الوزراء ووزير الأوقاف.

وقال السفير بسام راضي ، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس وجه بتنمية مهارات الأئمة وتحسين الأوضاع المالية والمعيشية لهم من خلال الاستغلال الأمثل للموارد الذاتية لوزارة الأوقاف.

ووجه بمواصلة تنفيذ استراتيجية التصدي للفكر المتطرف وترسيخ الفهم الصحيح لجوهر الإسلام ومقاصده العليا وروحه السمحة.
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