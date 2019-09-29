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رياضة

انسحاب جينيرسيون.. اعرف أول قرار من حكم مباراة الزمالك وبطل السنغال

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 08:30 م
لاعبي الزمالك
لاعبي الزمالك
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منتصر الرفاعي - ملك موسي
أعلن طاقم التحكيم المالي المكلف بإدارة مباراة الزمالك وجينيرسيون السنغالي في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا إلغاء المباراة بعد عدم وصول الفريق السنغالي للملعب بعد مرور ٢٠ دقيقة على موعد بداية اللقاء.

وأصبح الزمالك فائزا بالانسحاب لعدم وصول الفريق المنافس لملعب اللقاء، ويدير المباراة طاقم تحكيم بقيادة محمدوا كيتا حكما للساحة ويعاونه كل من بابا يومبوليبا ونوهمان بامبا، والحكم الرابع جاوزو كاني، ومراقب المباراة التشادي قدري صالح كاني وتمسك بطل السنغال بموقفه الرافض للسفر لبرج العرب بداعي أن اللقاء كان مقررا له أمس السبت على ملعب بتروسبورت، رغم تلقيهم اخطار رسمي من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" للتأكيد على نقل المباراة وإقامتها اليوم فى برج العرب بدلا من أمس السبت فى بتروسبورت. 

وكان الصربي ميتشو المدير الفني للفريق اعلن عن تشكيل الزمالك لخوض اللقاء وضم كلا من محمد عواد و عبد الله جمعة ومحمود علاء ومحمدعبد السلام وحمدي النقاز وطارق حامد وفرجاني ساسي وأحمد زيزو ومحمود شيكابالا و مصطفى محمد وخالد بوطيب.‎
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