الجمهور لكريم محسن: إنت مظلوم إعلاميا

اقترب كليب "شكرا لخدماتك" للفنان كريم محسن من 130 ألف مشاهدة عبر موقع "يوتيوب" منذ طرحه من أسبوع.



وجاءت تعليقات الجمهور على الفيديو كليب كالآتي: "إنت مظلوم إعلاميا_عاش يا وحش _عاش الاغنية دي طالعه للترند_أقسم بالله ما سمعت أحلى من ألبومك".



"شكرًا لخدماتك" كلمات هاني صارو، وألحان كريم محسن، وتوزيع محمد شفيق، وميكساج وماستر م. خالد رؤوف، وجيتار أحمد حسين، وعود محمد حنتوله..



وتقول كلمات الأغنية: "صحاب .. خسارة فيك كلمة صحاب .. غدرك ده يتقال فيه كتاب ..ويتكتبلي فيه اعتذار.. سلام طلعت فعلًا مش تمام.. مش صاحبي اللي يقول كلام.. ويجيب في سيرتي ليل نهار.".



مصدوم فيك مش محوَّق لوم .. بيجيلك إزَّاي نوم ..يا آذيني في حياتك. .. ده إن يوم .. عملت خدمة تقوم ..تعايرني وعالعموم .. شكرا لخدماتك.".

