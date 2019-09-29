Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

الجمهور لكريم محسن: إنت مظلوم إعلاميا

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 11:17 م
كريم محسن
كريم محسن
Advertisements
قسم الفن
اقترب كليب "شكرا لخدماتك" للفنان كريم محسن من 130 ألف مشاهدة عبر موقع "يوتيوب" منذ طرحه من أسبوع.

وجاءت تعليقات الجمهور على الفيديو كليب كالآتي: "إنت مظلوم إعلاميا_عاش يا وحش _عاش الاغنية دي طالعه للترند_أقسم بالله ما سمعت أحلى من ألبومك".

"شكرًا لخدماتك" كلمات هاني صارو، وألحان كريم محسن، وتوزيع محمد شفيق، وميكساج وماستر م. خالد رؤوف، وجيتار أحمد حسين، وعود محمد حنتوله..

وتقول كلمات الأغنية: "صحاب .. خسارة فيك كلمة صحاب .. غدرك ده يتقال فيه كتاب ..ويتكتبلي فيه اعتذار.. سلام طلعت فعلًا مش تمام.. مش صاحبي اللي يقول كلام.. ويجيب في سيرتي ليل نهار.".

مصدوم فيك مش محوَّق لوم .. بيجيلك إزَّاي نوم ..يا آذيني في حياتك. .. ده إن يوم .. عملت خدمة تقوم ..تعايرني وعالعموم .. شكرا لخدماتك.".
Advertisements

ترشيحاتنا

تيتة حرقتني بالشمعة وكسروا دراعي.. سما ضحية تعذيب جديدة على يد أقاربها في الدقهلية.. شاهد

محامي أسرة الطفلة جنة يفجر مفاجأة حول تقرير الطب الشرعي

شبه هيفاء وهبى.. منى ممدوح تستعرض أنوثتها بملابس مثيرة

لأول مرة .. تسريب صوتي يكشف علاقة الإخوان بـ الهارب محمد على

أول رد فعل من دكة الزمالك بعد التأهل إلى دور المجموعات بدوري الأبطال

علمنا على الاهلى والزمالك.. مدير صن داونز: لا نخشى مواجهة أحد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نداء شرارة تجري البروفات النهائية لحفل الأوبرا .. صور

تيتة حرقتني بالشمعة وكسروا دراعي.. سما ضحية تعذيب جديدة على يد أقاربها في الدقهلية.. شاهد

فستان ببطانة.. سعر صادم لـ آخر إطلالات نسرين طافش.. شاهد