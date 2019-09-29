أضرار التدخين على الجسم.. يؤثر على الخصوبة ويصيب بالسرطان

رغم إدراك الشخص المدخن لـ اضرار التدخين على الجسم ، إلا أنه يعكف على عادة التدخين السيئة التى تدمر حياته وصحته، وتسلب منه روحه ببطء شديد، حتى يري عمره ضاع وتناثر كالدخان الذى يخرج من فمه جراء التدخين، و لذلك نستعرض لكم فى سياق التقرير التالى اضرار التدخين على الجسم.



- أضرار التدخين على الجسم

أضرار التدخين على الجسم، لا تقتصر على عضو بعينه ولكنها تضر بكل عضو من أعضاء الجسم ، ويزيد من خطر الوفاة من ويسبب العديد من الأمراض، كما يؤثر التدخين على الجهاز التنفسي والجهاز الدوري والجهاز التناسلي والجلد والعينين، كما أنه يزيد من خطر العديد من أنواع السرطان المختلفة .



أما أبرز أضرار التدخين فإنها تتمثل فى:



- المدخنون أكثر عرضة للأمراض التي تصيب القلب والأوعية الدموية، كما أن التدخين يقوم بتدمير الأوعية الدموية، ويسبب السكتة الدماغية نتيجة منع تدفق الدم إلى جزء من الدماغ.



- يسبب التدخين أمراض الرئة عن طريق إتلاف مجرى الهواء والأكياس الهوائية الصغيرة "الحويصلات الهوائية" الموجودة في رئتيك، فضلا عن الانسداد الرئوي المزمن، والذي يشمل انتفاخ الرئة والتهاب الشعب الهوائية المزمن، وسرطان الرئة، حيث يتنفس الشخص المدخن ليس فقط النيكوتين ولكن أيضًا في مجموعة متنوعة من المواد الكيميائية الإضافية.



- من الممكن أن يسبب التدخين، سرطان المثانة والدم (سرطان الدم النخاعي الحاد)، وعنق الرحم، والقولون والمستقيم (القولون والمستقيم)، والمريء، والكلى والحالب، والحنجرة، والكبد، والبلعوم (يشمل أجزاء من الحلق واللسان والحنك الرخو واللوزتين)، والبنكرياس، والمعدة، والقصبة الهوائية والقصبة الهوائية والرئة.



- كما يؤدى التدخين إلى الإضرار بالجهاز التناسلي للأنثى ويجعل الحمل أكثر صعوبة، أما بالنسبة للذكور يؤدى التدخين إلى ارتفاع مخاطر عدم القدرة على الانتصاب، كما يمكن أن يؤثر أيضا على نوعية الحيوانات المنوية وبالتالي يقلل من الخصوبة.



- الإصابة بخطر مرض السكري، حيث أن الناس الذين يدخنون بانتظام، فإنهم الأكثر عرضة لمرض السكري.



- ضعف الجهاز المناعي للمدخن الأمر الذى يجعله أكثر عرضة للإصابة بالأمراض.



- يسبب التدخين مشاكل فى الرؤية، وزيادة خطر إعتام عدسة العين والمرتبطة بالعمر الضمور البقعي، كما يسبب جفاف العيون، واعتلال الشبكية السكري.



- سوء نظافة الفم، فالأشخاص الذين يدخنون يصابون بأمراض اللثة، وتجعل الأسنان حساسة، كما تتلطخ الأسنان باللون الأصفر أو البني.



- الإقلاع عن التدخين



- بمجرد أن يتوقف الشخص عن التدخين، يبدأ فى حصد الفوائد، حيث تتحسن صحة الفم، ويستعيد جهازه المناعى قدراته، كما تقل نسبة الإصابة بأنواع السرطانات.



- بمجرد الإقلاع عن التدخين من 20 دقيقة إلى 12 ساعة، ينخفض ​​معدل ضربات القلب وأول أكسيد الكربون في الدم إلى المستويات الطبيعية.



- بعد عام واحد، سيكون خطر الإصابة بنوبة قلبية أقل بكثير، فضلا عن التخلص تدريجيا من السعال ومشاكل الجهاز التنفسي العلوي.



-بعد سنتين إلى خمس سنوات: ينخفض ​​خطر الإصابة بالجلطة الدماغية



-بعد 5-15 سنة تقل نسبة الإصابة بسرطان الفم والحلق والمريء والمثانة بمقدار النصف.



مصدر المعلومات مواقع tobacco و medicalnewstoday