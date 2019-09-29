أول رد فعل من دكة الزمالك بعد التأهل إلى دور المجموعات بدوري الأبطال

تأهل نادي الزمالك إلى دور المجموعات بعدما أعلن طاقم الحكام المالي انسحاب فريق جينيراسيون فوت السنغالي من مباراته أمام الزمالك فى إطار إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.





ودخل لاعبو نادي الزمالك فى نوبة ضحك بعد إطلاق طاقم الحكام المالي صافرة نهاية المباراة وإعلان تأهل الفارس الأبيض إلى دور المجموعات وإعلان انسحاب فريق جينيراسيون السنغالي.





واستغل لاعبو الزمالك عدم حضور لاعبي الفريق الضيف إلى ملعب استاد برج العرب فى الإسكندرية وقاموا بتمرير الكرة والتدريب داخل منتصف ملعب الفريق الأبيض.





كان بطل السنغال تمسك بموقفه الرافض للسفر لبرج العرب بداعي أن اللقاء كان مقررا له أمس السبت على ملعب بتروسبورت، رغم تلقيهم اخطار رسمي من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" للتأكيد على نقل المباراة وإقامتها اليوم فى برج العرب بدلا من أمس السبت فى بتروسبورت‎.





ونزل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى أرضية الملعب برفقة طاقم الحكام المالي للمباراة وجرت مراسم انطلاق المباراة بحضور محمود شيكابالا قائد الفريق الأول للزمالك، دون وجود الفريق المنافس له.