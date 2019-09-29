Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أول رد فعل من دكة الزمالك بعد التأهل إلى دور المجموعات بدوري الأبطال

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 08:33 م
رد فعل بدلاء الزمالك
رد فعل بدلاء الزمالك بعد انسحاب بطل السنغال
Advertisements
يسرى غازى
تأهل نادي الزمالك إلى دور المجموعات بعدما أعلن طاقم الحكام المالي انسحاب فريق جينيراسيون فوت السنغالي من مباراته أمام الزمالك فى إطار إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ودخل لاعبو نادي الزمالك فى نوبة ضحك بعد إطلاق طاقم الحكام المالي صافرة نهاية المباراة وإعلان تأهل الفارس الأبيض إلى دور المجموعات وإعلان انسحاب فريق جينيراسيون السنغالي.

واستغل لاعبو الزمالك عدم حضور لاعبي الفريق الضيف إلى ملعب استاد برج العرب فى الإسكندرية وقاموا بتمرير الكرة والتدريب داخل منتصف ملعب الفريق الأبيض.

كان بطل السنغال تمسك بموقفه الرافض للسفر لبرج العرب بداعي أن اللقاء كان مقررا له أمس السبت على ملعب بتروسبورت، رغم تلقيهم اخطار رسمي من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" للتأكيد على نقل المباراة وإقامتها اليوم فى برج العرب بدلا من أمس السبت فى بتروسبورت‎.

ونزل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى أرضية الملعب برفقة طاقم الحكام المالي للمباراة وجرت مراسم انطلاق المباراة بحضور محمود شيكابالا قائد الفريق الأول للزمالك، دون وجود الفريق المنافس له.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خالد الغندور يكشف مصير الزمالك في حال انسحاب جينيراسيون السنغالي

ولا عزاء لمباراة الزمالك.. جينيراسيون فوت السنغالي يحتفل بعيد ميلاد قائد الفريق

مدرجات برج العرب خاوية.. آخر تطورات أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون

الزمالك وجينيراسيون السنغالي.. الأبيض يصل برج العرب والوضع مازال غير معلوم

غرفة خلع الملابس خاوية.. جينيراسيون فوت السنغالي يتمسك برفض خوض لقاء الزمالك .. صور

كوميديا كرة القدم.. الزمالك يبدأ مراسم انطلاق المباراة فى غياب فريق جينيراسيون السنغالي

ترشيحاتنا

لو بتدخل الحمام كتير ليلا.. تعرف على السبب

النائب العام يحيل أستاذ جراحة بـ قصر العيني للجنايات بتهم نقل أعضاء وغسيل أموال

تطورات جديدة في أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت بطل السنغال

بخفة دمها.. كنز محمد رمضان تخطف الأنظار من والدها

بث مباشر .. مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسيون في دوري أبطال إفريقيا

شاهد.. لقطة تاريخية تجمع الرئيس السيسي مع الحارس الشخصي للملك سلمان

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تيتة حرقتني بالشمعة وكسروا دراعي.. سما ضحية تعذيب جديدة على يد أقاربها في الدقهلية.. شاهد

فستان ببطانة.. سعر صادم لـ آخر إطلالات نسرين طافش.. شاهد

شاهد | أحدث ظهور لـ فاروق حسني مع نجوم الفن