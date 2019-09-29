السم الأبيض.. 6 خطوات للامتناع عن تناول السكر والملح

الاعتياد على تناول الأطعمة الصحية قليلة الملح والسكر من الأمور الصعبة تحقيقها، ففي بداية الأمر بسبب الطعام الخالي من الملح والسكر يبدأ الضجر، والسأم من الطعام؛ لهذا السبب فقد تحتاج هذه الخطوة إلى تمهيد على مدار أيام.





يسهم استهلاكنا للسكر في الارتفاع الكبير في عدد الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن والسمنة، وبالتالي في خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 والسرطان، بحسب ما نشرت صحيفة "ذا ميرور" البريطانية.





المواد البيضاء تدمر بشرتك، وتتسبب في الشيخوخة المبكرة، وتزعج نومك، وتتسبب في تقلبات مزاجية، وتدمر أسنانك وتهدر طاقتك.





وكشفت خبيرة السكر الدكتورة "مارلين جلينفيل" عن أسرار كبح جماح شغفك في تناول السكر مع خطة من 6 نقاط للتخلص من تناول السكر والملح تذوق الطعام من دونهم.





أولًا: من المهم أن تلغي من نظامك الغذائي جميع الأطعمة اللذيذة التي تحتوي على سكر مضاف، فغالبًا لا يفكر الناس في كمية السكر الموجودة في بعض العلامات التجارية التي نحبها كثيرًا، مثل صلصات الطماطم والمايونيز وصلصات السلطة والفاصوليا .





ثانيًا: ابحث عن الكربوهيدرات غير المكررة مثل الحبوب الكاملة أو المكسرات أو البذور لتتحول إلى وجبات، فالكربوهيدرات تنقسم إلى سكر، كلما كانت غير مكررة ، كلما كان ذلك أبطأ وأقل تأثير على نسبة السكر في الدم.





ثالثًا: عليك أن تتعلم الحفاظ على توازن السكر في دمك لذلك من المهم التأكد من أنك تتناول القليل من الطعام كثيرًا، إضافة إلى تناول وجبة فطور وغداء وعشاء جيدة ، حاول أيضًا تضمين وجبة خفيفة في منتصف الصباح ووجبة خفيفة بعد الظهر.. خالية من السكر بالطبع.





لا تدوم أكثر من ثلاث ساعات دون تناول الطعام هذا أمر حيوي بشكل خاص بالنسبة للنساء أو ستنخفض مستويات السكر في دمك وسيعطيك جسمك شغفًا بشيء حلو لإصلاح الأشياء بسرعة.





رابعًا: حان الوقت لخفض الكافيين فكر في الكمية التي تحصل عليها من القهوة أو الشاي أو الكولا أو مشروبات الطاقة، فسوف تتسبب في حدوث تأثير مماثل على الجسم حيث يحصل جسمك على السكر ، مما يجعلها تفرز هرمونات الإجهاد الأدرينالين والكورتيزول.





وتُصنَّف هذه المواد على أنها منبهات لأنها يمكن أن تسبب انخفاضًا في نسبة السكر في الدم ويمكنها بعد ذلك إثارة الرغبة الشديدة في السكر أو زيادة الشهية بشكل عام.





خامسًا: الفاكهة جيدة بالنسبة لنا ، ولكنها غنية بالسكر، وبالتالي الخضار هو الخيار الأفضل دائمًا ، ولكن إذا كنت ترغب في إضافة فاكهة ، فاختر التوت لأنه يحتوي على أقل كمية من السكر.



