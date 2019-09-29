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تعليم

رئيس جامعة عين شمس يوقع اتفاقية تعاون جديدة مع الروتاري

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 08:42 م
رئيس جامعة عين شمس
رئيس جامعة عين شمس يوقع اتفاقية تعاون جديدة مع روتاري
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قسم التعليم
وقع الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، اليوم، اتفاقية تعاون مشترك مع نادى الروتاري ، بحضور الدكتور عبد الناصر سنجاب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور تامر عمارة مدير مكتب التعاون الدولى كليه الطب جامعه عين شمس ، وماجد الالفى مساعد المحافظ المنطقة الروتارية، والدكتور جاسر عواد منسق عام المشاريع بالمنطقة الروتارية

يأتي توقيع الاتفاقية فى إطار اهتمام الجامعة والروتارى بتنمية مهارات الشباب لخلق جيل جديد من الشباب القادر على حمل راية التقدم وخلق قيادات جديدة وحيث أن الجامعة هى أحد المراكز الرئيسية للشباب .

وتنص بنود الاتفاقية على عدة خدمات تقدمها الجامعة وروتارى منها عمل حملات متكررة للتبرع بالدم لصالح بنك الدم المصرى.

كما تقوم كلية الطب بدعم القوافل العلاجية بالاطباء من التخصصات المختلفة وتتعاون الجهتين فى تنظيم الندوات وورش العمل إضافة إلى ذلك تقوم الجهتين بالتعاون لتدريب الشباب على أيدى مدربين معتمدين على التنمية البشرية
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