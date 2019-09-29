مبادرة إنسانية لتطوير مدرسة الأقباط الابتدائية بشبرا

شهدت مدرسة الأقباط الإبتدائية بشبرا ، تنفيذ مبادرة تطوير تبنتها وأشرفت على تنفيذها الدكتور آمال إسماعيل عثمان عضو مجلس أمناء التعليم بشبرا .



جاء ذلك فى إطار المبادرات الإنسانية التى تهدف إلى توفير حياة كريمة لكل مواطن وخاصة النشء من تلاميذ المدارس تم تنفيذ مبادرة إنسانية غير مسبوقة لتطوير



وقد تم خلال المبادرة تطوير البنية الأساسية للمدرسة بالكامل من أثاث ودورات مياه ومعامل وفصول بالإضافة إلى دهان سور المدرسة وزراعة فناء المدرسة بالنجيل الأخضر علاوة على زراعة 100 شجرة متنوعة حول أسوار المدرسة من الداخل .



وقالت الدكتورة آمال إسماعيل عثمان صاحبة المبادرة ، إنه تم اختيار مدرسة الأقباط الإبتدائية بشبرا تحديدا لأن حالتها كانت متدهورة جدا نظرا لأنها مؤجرة ولا تتبع هيئة الأبنية التعليمية بالقاهرة ولا يجوز وفقا لعقد الإيجار إزالة أى حائط أو سقف أو سور وخوفا من تعرض تلاميذ المدرسة للخطر تم تنفيذ هذه المبادرة.



وأضافت إنه تم تطوير المدرسة بالكامل دون المساس بالحوائط والأسقف والأسوار ومن هنا كانت صعوبة المبادرة لافتة إلى أنه تم خلال المبادرة تطوير وصيانة ودهان وتغيير أثاث جميع الفصول ودورات المياه وغرف الإدارة ودهان سور المدرسة وتنفيذ كل ما يتعلق بأعمال النجارة والسباكة والبياض وغيرها .



ومن جانبه قال الدكتور رشاد عبدا للطيف رئيس مجلس أمناء التعليم بشبرا ، أن تنفيذ هذه المبادرة يأتى إتساقا مع مبادرة حياة كريمة لكل مواطن بحيث يتم الارتقاء بالمستوى الاجتماعي والبيئي للطلاب ، خاصة وأن المدرسة تحولت إلى منشأة متكاملة الخدمات من حيث الاهتمام بالخضرة لتذوق الجمال .



وأضاف قائلا : كانت أيضا رسالتنا إشاعة الألفة والمحبة بين التلاميذ من الجنسين فى هذه السن المبكرة وتنمية روح الانتماء الوطني لديهم وأيضا الاهتمام بنظافة الطلاب من خلال وجود بيئة حضارية وإنسانية تشيع بينهم حب الوطن والانتماء وتزيل من نفوسهم الحقد والكراهية