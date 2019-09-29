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محافظات

تحت شعار بلدي أمانة.. قومي المرأة يطرق الأبواب بقرى كفر الشيخ

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 09:42 م
قومي المرأة يطرق
قومي المرأة يطرق الأبواب بقرى كفر الشيخ
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محمود زيدان
شهدت محافظة كفر الشيخ، اليوم، انطلاق أولى فعاليات حملة طرق الأبواب التي ينظمها المجلس القومي للمرأة بجميع محافظات الجمهورية وتحمل شعار "بلدي أمانة"، وتستمر على مدار 3 أيام حتى الأول من أكتوبر المقبل، تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة.

استهدفت الحملة توعية السيدات بكيفية المساهمة في كافة المجهودات التي تقوم بها الدولة من حكومة وقطاع خاص وكذلك القطاع الأهلي لبناء وطن مستقر مزدهر وفي نفس الوقت توعية سيدات مصر بخطورة الشائعات المغرضة التي تستهدف زعزعة واستقرار أمن وسلامة المجتمع المصري.

ونجحت الحملة، التي استعانت بالرائدات الريفيات والواعظات وأعضاء الفروع بالمحافظة، في الوصول إلى عدد 15 ألفًا، و688 سيدة ورجلًا بقرى شابة والعجوزين ومحلة أبو على وكفر إبراهيم وجماجمون وكفر العرب بمركز دسوق وقرى المنشأة الكبرى ونشرت والبكاتوش والمنشأة الصغيرة والمنشلين ومنشأة الشاذلي بمركز قلين وقري دمرو والورق والحدادى وكفر تيدا ومنشأة عباس بمركز سيدى سالم وقري قبريط والسالمية وأبودراز بمركز فوه بمحافظة كفر الشيخ.

وأكدت الدكتورة هدى الطنباري، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ، أن الهدف من الحملة التوعية بحقيقة ما يحدث علي ارض الوطن من عمليات حقيقية للبناء والتنمية على كافة المستويات بالإضافة الي التوعية بحرب الشائعات والمحاولات المضنية لإثارة الفتن وخلق الازمات وإشاعة الفوضى في البلاد، وأهمية دور سيدات مصر في حماية الوطن ضد كل من يسعي لهدم كيانه واستقراره.
تحت شعار بلدي أمانة.. قومي المرأة يطرق الأبواب بقرى كفر الشيخ
تحت شعار بلدي أمانة.. قومي المرأة يطرق الأبواب بقرى كفر الشيخ
تحت شعار بلدي أمانة.. قومي المرأة يطرق الأبواب بقرى كفر الشيخ
تحت شعار بلدي أمانة.. قومي المرأة يطرق الأبواب بقرى كفر الشيخ
تحت شعار بلدي أمانة.. قومي المرأة يطرق الأبواب بقرى كفر الشيخ
تحت شعار بلدي أمانة.. قومي المرأة يطرق الأبواب بقرى كفر الشيخ
تحت شعار بلدي أمانة.. قومي المرأة يطرق الأبواب بقرى كفر الشيخ
تحت شعار بلدي أمانة.. قومي المرأة يطرق الأبواب بقرى كفر الشيخ
تحت شعار بلدي أمانة.. قومي المرأة يطرق الأبواب بقرى كفر الشيخ
تحت شعار بلدي أمانة.. قومي المرأة يطرق الأبواب بقرى كفر الشيخ
تحت شعار بلدي أمانة.. قومي المرأة يطرق الأبواب بقرى كفر الشيخ
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