شاهد.. محمد عساف يعلن انطلاق جولته الغنائية في أمريكا

أعلن الفنان الفلسطيني محمد عساف عن بداية جولتة الغنائية في 9 مدن في "الولايات المتحدة الامريكية من بداية شهر "أكتوبر" المقبل.



ونشر "عساف" فيديو علي صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يوضح فيه تفاصيل الجولة.



وجاءت تعليقات الجمهور كالاتي: "منبع الخير_ موفق انشالله_ الجدع_ربي يسعدك".



يذكر أن محمد عساف، فاز ببرنامج اكتشاف المواهب "ارب ايدول" الموسم الثاني في عام 2013 وبعد الفوز تم أول طرح ألبوم له بعنوان "الغربة" في نفس العام.



تميز محمد عساف في غناء الأغاني الوطنية لأنه كان يحبها منذ الصغر علي حسب حديثه في أحد اللقاءات التلفزيونية.



أحدث أعماله أغنية بعنوان "بصراحه" تم طرحها في العام الجاري وحققت نجاحا ملحوظا وحصدت أكثر من 14 مليون مشاهدة علي "يوتيوب".