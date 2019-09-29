الخرباوي: الإخوان فشلوا في تحطيم مناعة الشعب المصري ضد التظاهر.. فيديو

أكد ثروت الخرباوي المفكر والقيادي المنشق عن الإخوان أنه تم أخذ نفس عميق من الهواء النقي من الشعب المصري ضد تحركات الإخوان للدعوة للتظاهر ضد الدولة المصرية مؤكدا ان الجماعة حاولوا تحطيم مناعة الشعب المصري ولكنهم فشلوا.



وأضاف القيادي المنشق عن الإخوان أن منظومة الإعلام المصري تصدت للمهازل والإعلام الهزيل من قنوات الجزيرة ومن على شاكلتها مشيرا إلى أن جموع الشعب المصري كونوا حائط صد ضد تلك الدعوات.



وتابع القيادي المنشق عن الإخوان ان الجماعة حاولت زرع فتنة ضد الشعب وأغفلت عن اشياء متعمدة إلى ان أصبحت مشاكلها مع الشعب المصري وليس النظام.



وأشار القيادي المنشق عن الإخوان أن الشعب المصري في السابق كان خارج مشاكل الجماعة مشيرا إلى أن الإخوان فرقة تصارع على الحكم لا تصارع على الدين.