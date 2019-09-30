مركز شباب ومدرسة وصرف صحي .. مطالب أهالي جزيرة دلهمو البحرية من المسئولين

استغاث أهالي قرية جزيرة دلهمو البحرية، التابعة لمركز أشمون بالمنوفية ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من اختفاء بعض المشروعات الأساسية داخل القرية التي يبلغ عدد سكانها ما يقارب الـ 100 ألف، حيث يعاني أهالي القرية من عدم وجود مشروع "الصرف الصحي"، على الرغم من الوعود المتكررة من المسئولين وأعضاء مجلس النواب في المركز دون جدوى.



كما طالب الأهالي كلا من السيد وزارة التربية والتعليم، بالتدخل لإنهاء أزمة مبنى "مدرسة" حيث أنهى الأهالي كافة الأوراق المتعلقة بإنشاء مدرسة جديدة تخدم آلاف من التلاميذ داخل القرية، حيث وفر الأهالي قطعة الأرض بالجهود الذاتية، وقاموا بإنهاء الأوراق الرسمية والتراخيص اللازمة، وفق ما أكده الأهالي.



كما وجه الأهالي رسالتهم إلى وزارة الشباب والرياضة، بسبب عدم وجود مركز شباب للأهالي داخل القرية، رغم توفر قطعة أرض جاهزة لإنشاء مركز شباب، يخدم المواطنين.



ويستغيث "السيد. ع" أحد مواطني قرية جزيرة دلهمو البحرية من المسئولين وأعضاء مجلس النواب بالقرية بالتدخل، حيث إن مطالبهم هي من المشروعات الأساسية التي تبناها السيد رئيس الجمهورية وهي التعليم ومراكز الشباب والصرف الصحي.



كما يضيف أن الأهالي قاموا بجمع أموال واشتروا "أرض زراعية" بهدف إنشاء مدرسة حكومية ومركز شباب، وذلك من أموالهم الخاصة، ولم يبق سوى الاعتماد الرسمي من الوزراء.



وتأتي مشروعية مطالب أهالي قرية جزيرة دلهمو البحرية، التابعة لمركز أشمون بالمنوفية ضمن توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في تحسين الخدمات للمواطنين، والتي بدأها بحملة 100 مليون صحة للكشف على فيروس سي، وعلاج المواطنين، فضلًا عن توجيهاته الدائمة لكافة المسؤولين في الدولة، بالتسهيل على المواطنين، والاهتمام بالصحة على وجه الخصوص، لذا طمح الأهالي لتوصيل رسالتهم إلى رئيس الجمهورية، لتوجيه أوامره للمختصين بسرعة تلبية مطالب المواطنين، يعانون من نقص الخدمات.



ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

