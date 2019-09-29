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برلمان

دعم مصر : تعرف على المرشحين لرئاسة الائتلاف

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 09:59 م
الدكتور عبد الهادى
الدكتور عبد الهادى القصبي
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ماجدة بدوى
قال المهندس أحمد السجينى الأمين العام لائتلاف دعم مصر إن الائتلاف يعقد اجتماعه الدورى فى الساعة السابعة مساء غد الاثنين بمقر الائتلاف بالتجمع الخامس وهو اجتماع للجمعية العمومية للائتلاف.

وتابع السجينى فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" ، أن الاجتماع سيناقش التشكيل الجديد للائتلاف وذلك طبقا للائحة انه يجب إخطار البرلمان في بداية دور الانعقاد بالتشكيل الجديد، لافتا الى أن الانتخابات تجري على منصب رئيس الائتلاف وإلى الآن لم يتقدم أحد وإذا لم يتقدم أى نائب للترشح على المنصب سيفوز الدكتور عبد الهادى القصبي بالنصب بالتزكية .

وأضاف السجينى أن الانتخابات تكون على منصب الرئيس فقط حال ترشح أحد الأعضاء أمام الدكتور القصبي وباقي المناصب تكون بالتوافق بين الأعضاء الأمين العام ونواب رئيس الائتلاف ومساعديه .
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