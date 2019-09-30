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بين الناس

عرفة .. يحلم بوحدة سكنية من وزارة الإسكان

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 08:57 ص
صدى البلد
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وسام مختار
استغاث المواطن عرفة شعبان فاضل، ٢٩ عامًا ، حارس عقار، ويقيم في عزبة محمد صالح التابعة لمركز الفشن بمحافظة بنى سويف،في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، بوزارة الإسكان لبحث حالته وتوفير وحدة سكنية له ضمن الحالات القاسية.

يقول في رسالته : أعمل حارسا لعقار، ولدى زوجة و٣ أطفال، والراتب ضعيف لا يمكننا حتى من مواصلة الحياة، ونعيش في حجرة تحت بير سلم، وحلمي الحصول على شقة آدمية تضمنا، بدلا من حجرة لا تصلح للمعيشة الآدمية، ولا يمكننى تأجير شقة بقانون الإيجار الجديد، فظروفي المادية ضعيفة، لذلك أناشد وزارة الإسكان بحث حالتي وتوفير وحدة سكنية لنا ضمن الحالات القاسية، التي يحق لها استلام وحدات سكنية بالإيجار .

للتواصل مع الحالة: ٠١١٢٠٥٥٩٩٢٦

ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360
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