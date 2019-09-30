عرفة .. يحلم بوحدة سكنية من وزارة الإسكان

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استغاث المواطن عرفة شعبان فاضل، ٢٩ عامًا ، حارس عقار، ويقيم في عزبة محمد صالح التابعة لمركز الفشن بمحافظة بنى سويف،في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، بوزارة الإسكان لبحث حالته وتوفير وحدة سكنية له ضمن الحالات القاسية.يقول في رسالته : أعمل حارسا لعقار، ولدى زوجة و٣ أطفال، والراتب ضعيف لا يمكننا حتى من مواصلة الحياة، ونعيش في حجرة تحت بير سلم، وحلمي الحصول على شقة آدمية تضمنا، بدلا من حجرة لا تصلح للمعيشة الآدمية، ولا يمكننى تأجير شقة بقانون الإيجار الجديد، فظروفي المادية ضعيفة، لذلك أناشد وزارة الإسكان بحث حالتي وتوفير وحدة سكنية لنا ضمن الحالات القاسية، التي يحق لها استلام وحدات سكنية بالإيجار .