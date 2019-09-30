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بين الناس

مطلقة ولا أحد يرعانا.. أم تناشد "الصحة" بعلاج ابنها من السرطان

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 08:35 ص
صدى البلد
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وسام مختار
ناشدت المواطنة هناء جمعة ، ربة منزل، وتقيم في حي ميت عقبة بالجيزة، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وزارة الصحة ، مساعدتها فى علاج نجلها على نفقة الدولة .

وعن مأساتها تقول فى رسالتها: أتمنى أن يشعر أحد بمأساتي، فقد انفصلت عن زوجي من فترة طويلة، وترك لي ابنا شاء الله أن يصاب بمرض السرطان .

وتضيف: ليس لدينا أي دخل أو معاش، وحاولت كثيرا الحصول على معاش (تكافل وكرامة) أو مساعدة مادية من قبل القادرين، لأتمكن من علاج ابني وإنقاذه قبل أن يفتك به المرض اللعين، خاصة أن تكلفة التحاليل والأشعة.. إلخ، تتطلب أموالا طائلة، ولا أعرف ماذا أفعل، أطالب أهل الخير بمساعدتي وأتمنى من وزارة الصحة علاج بني على نفقة الدولة .
للتواصل مع الحالة : ٠١٠١٠٢٠٨٣٠١

ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360
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