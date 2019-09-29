خط الدفاع الأول عن صحة الإنسان .. تفاصيل مركز الأغذية والأعلاف بدمياط

افتتحت محافظ دمياط الدكتورة منال عوض اليوم عدد من المشروعات التنموية بالقطاعى الزراعى والحيوانى.



وشملت الافتتاحات المعامل الجديدة لـ" البروتين، السموم، الحبوب والعناصر" ، بفرع المركز الإقليمى للأغذية والأعلاف التابع لمركز البحوث الزراعية.



وتفقدت الدكتورة منال عوض تلك المعامل التى تقوم بإجراء تحليل العينات الأولية المستخدمة في صناعة الأعلاف من الشحنات الواردة للميناء للتأكد من مطابقتها للمواصفات والمعايير العالمية، وبما يضمن سرعة تحليل تلك العينات فى مدة أقصاها ٧٢ ساعة توفيرا للوقت والجهد وكذلك تقليل عدد العينات التى يستوجب تحويلها الى المركز الرئيسي بالقاهرة مما يحد من تكدس السفن بالميناء.



كما تفقدت مبنى معهد بحوث الصحة الحيوانية والذى يعد خط الدفاع الأول فى مجال صحة الانسان وسلامة الغذاء وحماية الثروة الحيوانية من الأمراض الوبائية.



ويقوم المعهد بفحص الأغذية الواردة والمصدرة والمتداولة بالسوق المحلى ذات الأصل الحيوانى اللحوم و منتجاتها والأسماك و الدواجن وكذلك أغذية الحيوانات الأليفة والأعلاف فى مدة لا تزيد عن ٧٢ ساعة فضلا عن الدور الذى يقوم به لنشر الوعى الثقافى والصحى للعاملين بالمعامل والمزارع والمنشآت من خلال عقد دورات تدريبية ومؤتمرات علمية للحفاظ على صحة الانسان والبيئة.