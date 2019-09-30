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بين الناس

أنقذونا من الكلاب الضالة.. سكان جمال عبد الناصر بجسر السويس يستغيثون

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 08:25 ص
صدى البلد
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وسام مختار
شكا المواطن راغب صلاح أحد سكان جسر السويس ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من انتشار الكلاب الضالة بشارع جمال عبد الناصر.

ويقول فى رسالته :نعانى من انتشار الكلاب الضالة بشارع جمال عبد الناصر بمنطقة جسر السويس والتى تسبب الإزعاج بسبب نباح الكلاب المستمر ليلا ونهارا

ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360
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