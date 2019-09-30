أنقذونا من الكلاب الضالة.. سكان جمال عبد الناصر بجسر السويس يستغيثون

شكا المواطن راغب صلاح أحد سكان جسر السويس ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من انتشار الكلاب الضالة بشارع جمال عبد الناصر.



ويقول فى رسالته :نعانى من انتشار الكلاب الضالة بشارع جمال عبد الناصر بمنطقة جسر السويس والتى تسبب الإزعاج بسبب نباح الكلاب المستمر ليلا ونهارا



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