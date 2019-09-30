سكان شارع عزت مبروك ببشتيل يشكون من انتشار مياه الصرف الصحى

شكا المواطن سيد فاروق السيد عارف، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من انتشار مياه الصرف الصحى فى شارع عزت مبروك ببشتيل التابعة لمحافظة الجيزة.



وقال فى رسالته: نحن سكان 62 شارع عزت مبروك، المطرية بمنطقة بشتيل، نعانى من انتشار مياه الصرف الصحى"، مناشدا المسئولين بشركة مياه الشرب والصرف الصحى العمل على شبكة صرف صحى وحل المشكلة رأفة بالأهالى قاطنى المنطقة.



ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

