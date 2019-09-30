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ديني

الإفتاء توضح حكم خصم الديون المتعثرة من الزكاة.. فيديو

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 09:03 ص
الإفتاء توضح حكم
الإفتاء توضح حكم خصم الديون المتعثرة من الزكاة
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القسم الديني
قال الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن إبراء الْمُعْسِرين من ديونهم واعتبار ذلك من الزكاة؛ جائز شرعًا.

كانت دار الإفتاء أفتت بجواز خصم الدَين الذي عجز صاحبه عن أدائه من الزكاة، لأن الله سمَّى ذلك صدقةً فقال تعالى: "وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ" [البقرة: 280]، ولدخولهم تحت صنف الغارمين الذي هو أحد مصارف الزكاة الثمانية.

وأضافت الدار في فتوى لها أنه لا مانع شرعًا من عدم إعلامهم بأن هذا من الزكاة؛ لما في ذلك من جبر خواطرهم ورفع معنوياتهم وحفظ ماء وجوههم.
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