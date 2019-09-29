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مرأة

جسمك متكسر .. مساج سحري يمنحك الحيوية والنشاط من أول مرة

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 09:39 م
جسمك متكسر .. مساج
جسمك متكسر .. مساج سحرى يمنحك الحيوية والنشاط من اول مرة
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اسماء محمد
يعانى كثير منا من الشعور بـ الم فى كل انحاء الجسم مع الشعور بالتكسير والتعب والإرهاق وعادة يصاحب هذه الاعراض حالة من الكسل والخمول الذهنى وانخفاض التركيز والمهارات العقلية.

ونعرض فى هذا التقرير مساج فعال وسحرى لعلاج التعب والارهاق وعدم القدرة على التركيز واستعادة نشاط الجسم وتظهر نتائجه من اول مرة ، وفقا لما جاء فى موقع " stylecraze " .

مكونات المساج :
زيت اللوز

طريقة عمل مساج زيت اللوز :
- خذ كمية كافية من زيت اللوز وقم بتسخينه قليلًا على نار هادئة.
- قم بتدليك الزيت الدافئ على الجسم أو اذهب لمتخصص فى العلاج الطبيعى والمساج .
- اترك زيت اللوز لمدة نصف ساعة قبل الاستحمام العادى.
- ينصح بفعل هذا المساج يوميا .

فوائد مساج زيت اللوز :
يعد هذا النوع من المساج علاجًا معروفًا لمختلف الأمراض بما في ذلك الضعف العصبي كما يساعد في تنشيط الجسم والعقل ويضمن أن يكون الجهاز العصبي صحيًا ونشطًا .
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