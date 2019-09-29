"الصحة" تطالب بوقف تناول الفسيخ.. برلمانية: إعداده وتخزينه يجعله مليئا بالميكروبات

حذرت الدكتورة إليزابيث شاكر عضو لجنة الصحة بمجلس النواب من تناول الفيسخ والملوحة بعد ارتفاع عدد المصابين بالتسمم الغذائى لـ 21 حالة استقبلهم مركز السموم بمستشفيات جامعة الاسكندرية.



وأكدت إليزابيث شاكر خلال تصريحات لـ:"صدى البلد" ان طريقة تصنيع الفسيخ وتخزينه وتداوله تجعله عرضة ليصبح فاسدا معقبة: "اكلة مش موجودة غير فى مصر ومليانة ميكروبات وتسبب مشاكل صحيه لكن ما نقدرش نمنعه لانه من الموروثات الشعبية".



وطالبت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب الجهات الرقابية بتشديد الرقابة على عمليات تصنيع وبيع الفسيخ خاصة بعد تحذيرات وزارة الصحة بعدم تناوله حتى لو تم صنعه فى المنازل.



وأهاب الدكتور علاء عيد، مستشار وزيرة الصحة والسكان للشئون الوقائية المتوطنة بالمواطنين الامتناع نهائيًا وفورًا عن تناول الفسيخ حتى وإن تم إعداده بالمنزل لما قد يمثله من خطورة شديدة نظرًا لنمو نوع خطير من البكتيريا يفرز سمومًا قاتلة قد تسبب أضرارًا شديدة للمتناولين وخاصةً الأطفال، وقد تزيد من احتمالات حدوث شلل في الجهاز التنفسي والعضلات ووظائف الأعصاب والتي قد تؤدي إلى الوفاة.



وفي هذا الصدد أشار "عيد" إلى أن الوزارة شنت عددًا من الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق خلال الفترة القليلة الماضية بجميع محافظات الجمهورية أسفرت عن ضبط 54 طنًا و267 كجم عبارة عن 46 طنًا و567 كجم أسماك بوري نافقة، و7 أطنان فسيخ مملح، و200 كجم سردين مملح، و500 كجم ملح طعام، وإعدام 2 طن و315 كجم أسماك بوري نافقة، إضافةً إلى إعدام 138 كجم فسيخ ورنجة وسردين متغيرة في الخواص الطبيعية، مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والعرض علي النيابة العامة والتى أصدرت قرارها بإعدام المضبوطات، مؤكدًا أن الحملات مستمرة لإحكام الرقابة على سوق الغذاء وضبط المخالفات لضمان مأمونية الغذاء حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.