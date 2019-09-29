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توك شو

جيهان جادو تكشف دعم قطر لـ العناصر الإرهابية من خلال منظماتها الخيرية

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 09:47 م
الدكتورة جيهان جادو
الدكتورة جيهان جادو
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توك شو
قالت الدكتورة جيهان جادو، عضو مجلس حي مدينة فرساي بفرنسا، إن الفيلم الوثائقي "أوراق قطر" وهو انتاج فرنسي بلجيكي مشترك، كشف عن تورط قطر في تمويل الجماعات الإرهابية، وهو فيلم في غاية الخطورة والأهمية، ويكشف مخطط دويلة قطر باستخدام المؤسسات والمنظمات الخيرية الخاصة بها في أوروبا بطرق غير شرعية.

وأضافت جيهان جادو"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام"، على شاشة "TeN"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، أن مؤسسة قطر الخيرية في فرنسا لها غطاء قانوني لكن في باطنها لها أغراض منافية تمامًا للقانون والواقع وكل شيء، موضحة أن هذا الفيلم الوثائقي كان يجب أن يّخرج منذ فترة طويلة وليس الآن.

وأشارت إلى أن هذا الفيلم مهم جدًا لكشف مخططات هؤلاء الإرهابيين الذين دائما ينشرون الافكار المتطرفة ويتخذون من الاسلام ذريعة لتحقيق مأربهم الخاصة في القتل والتدمير والإرهاب وعمليات الارهاب التي انتشرت في فرنسا وبعد الدول الاخرى، واصفه الفيلم الوثائقي بأنه "القشة التي قصمت ظهر البعير".

وأوضحت أن الفيلم كشف للرأي العام خطورة هذه الدولة من خلال تمويلها لجماعة الاخوان المسلمين وكذلك خطورة مؤسسة قطر الخيرية التي تدعى أنها تسعى بكل جهدها لعمل الخير وعمل الاشياء التي تساعد المسلمين ولكن هي مجرد غطاء فقط، حيث تُعطي هذه المؤسسة رواتب طارق رمضان حفيد حسن البنا بقيمة 35 ألف يورو شهريا، وكل هذه الوثائق مدونة.
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