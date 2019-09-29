بعد افتتاح وزير التعليم العالي لها .. تعرف على جامعة الدلتا التكنولوجية للتعليم الفني

تعد جامعة الدلتا التكنولوجية واحدة من ثلات جامعات تكنولوجية تم افتتاحها لأول مرة في مصر، بهدف مواكبة احتياجات سوق العمل المحلى والعالمي، وإحداث طفرة كبيرة في مجال التعليم التكنولوجى فى مصر، وتمنح الجامعات التكنولوجية درجات علمية تبدأ من الدبلوم العالي فوق المتوسط، وبكالوريوس التكنولوجيا، والماجستير المهني، والدكتوراه المهنية في التكنولوجيا.



يوجد مقر جامعة الدلتا التكنولوجية بقويسنا، وافتتحت وزارة التعليم العالي الأسبوع الماضي الجامعة التكنولوجية بالقاهرة الجديدة التي تفتح أبوابها للدراسة لأول مرة هذا العام.



وتقدم جامعة الدلتا التكنولوجية كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ومقرها قويسنا المنطقة الصناعية بمحافظة المنوفية، مدة الدراسة بها 4 سنوات للحصول على "الدبلوم المهني فوق المتوسط، البكالوريوس المهني في تكنولوجيا التخصص".



وتمتلك الجامعة مبنى كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، والتي تضم أقسامًا في تكنولوجيا المعلومات، والميكاترونكس والأوتوترونكس، وتم تجهيزها وفق أحدث النظم التكنولوجية الحديثة، حيث يتم تشغيل بعض الآلات، من خلال لوحة المحطة البحثية الخاصة بإدارة المصنع الذكي، كما يوجد وددائرة كهربائية الخاصة بالسيارات والجرار الزراعي، ونموذج تعليمي لمحرك بنزين.