Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

بعد افتتاح وزير التعليم العالي لها .. تعرف على جامعة الدلتا التكنولوجية للتعليم الفني

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 10:32 م
جامعة الدلتا التكنولوجية
جامعة الدلتا التكنولوجية للتعليم الفني
Advertisements
نهلة الشربيني
تعد جامعة الدلتا التكنولوجية واحدة من ثلات جامعات تكنولوجية تم افتتاحها لأول مرة في مصر، بهدف مواكبة احتياجات سوق العمل المحلى والعالمي، وإحداث طفرة كبيرة في مجال التعليم التكنولوجى فى مصر، وتمنح الجامعات التكنولوجية درجات علمية تبدأ من الدبلوم العالي فوق المتوسط، وبكالوريوس التكنولوجيا، والماجستير المهني، والدكتوراه المهنية في التكنولوجيا.

يوجد مقر جامعة الدلتا التكنولوجية بقويسنا، وافتتحت وزارة التعليم العالي الأسبوع الماضي الجامعة التكنولوجية بالقاهرة الجديدة التي تفتح أبوابها للدراسة لأول مرة هذا العام.

وتقدم جامعة الدلتا التكنولوجية كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ومقرها قويسنا المنطقة الصناعية بمحافظة المنوفية، مدة الدراسة بها 4 سنوات للحصول على "الدبلوم المهني فوق المتوسط، البكالوريوس المهني في تكنولوجيا التخصص".

وتمتلك الجامعة مبنى كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، والتي تضم أقسامًا في تكنولوجيا المعلومات، والميكاترونكس والأوتوترونكس، وتم تجهيزها وفق أحدث النظم التكنولوجية الحديثة، حيث يتم تشغيل بعض الآلات، من خلال لوحة المحطة البحثية الخاصة بإدارة المصنع الذكي، كما يوجد وددائرة كهربائية الخاصة بالسيارات والجرار الزراعي، ونموذج تعليمي لمحرك بنزين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لطلاب الشهادات الفنية.. تعرف على الكليات التكنولوجية قبل تسجيل رغباتك

كل ما تريد معرفته عن الجامعات والمعاهد التكنولوجية والدرجات العلمية بها

للمرة الأولى افتتاح عدد من الجامعات التكنولوجية لطلاب التعليم الفني.. التعليم العالي: مصر تعيش طفرة كبيرة فى هذا المجال.. وتأهيل خريجين بمستوى متميز من المعرفة والإبداع التكنولوجي

تعرف على الدرجات العلمية بجامعة بني سويف التكنولوجية

التعليم العالي تفتتح رسميًا الجامعة التكنولوجية ببني سويف.. اليوم

من الدبلوم فوق المتوسط والبكالوريوس ثم الماجستير المهني والدكتوراه.. درجات علمية تمنحها 3 جامعات تكنولوجية جديدة تفتتحها التعليم العالي للمرة الأولى لطلاب التعليم الفني

ترشيحاتنا

الزمالك يستعير ميسي وحيدا من سيراميكا كليوباترا

ملعونة البطن اللي شالتك.. نشأت الديهي يشن هجوما ناريا على هذا المذيع

بـ الشيفون الشفاف.. زوجة تامر حسنى بإطلالة صادمة

تثبيت أو تقليل سعر البنزين الجديد بدءا من أول أكتوبر.. الخبراء يكشفون

قرعة دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.. مواجهة مرتقبة بين الأهلي والزمالك

5 أساطير يصدمون عشاقهم بقرار اعتزال كرة القدم

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نداء شرارة تجري البروفات النهائية لحفل الأوبرا .. صور

تيتة حرقتني بالشمعة وكسروا دراعي.. سما ضحية تعذيب جديدة على يد أقاربها في الدقهلية.. شاهد

فستان ببطانة.. سعر صادم لـ آخر إطلالات نسرين طافش.. شاهد